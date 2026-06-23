Estudio revela que 22 % de colombianos gasta más de $500.000 al mes para pagar salud

El saliente Gobierno de Gustavo Petro logró que la salud se convirtiera en la principal preocupación de los colombianos: desplazó a temas históricamente dominantes en la agenda pública, como la corrupción, la inseguridad y el desempleo. Así lo revela el primer estudio independiente de percepción ciudadana sobre el sistema de salud, elaborado por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes y Eureka Group, con base en 1.560 encuestas presenciales realizadas en 47 municipios entre el 11 y el 30 de mayo de 2026.
Según el estudio, el 26,1 % de los ciudadanos considera que la salud, debido a la falta o mala prestación de los servicios, es el problema más grave que enfrenta actualmente Colombia. La cifra supera ampliamente a la corrupción, que ocupa el segundo lugar con el 19,8 % de las menciones.
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Los resultados muestran que el malestar ciudadano no solo responde a percepciones generales, sino también a experiencias concretas de acceso y calidad en la atención. Una de las principales conclusiones del estudio es que las dificultades se concentran especialmente entre los afiliados a las entidades promotoras de salud (EPS) que están intervenidas por el Gobierno Nacional. Actualmente hay siete bajo el control estatal, por medio de la Superintendencia de Salud: Nueva EPS, Coosalud, Famisanar, Emssanar, Asmet Salud, SOS y Capresoca.
Cuando se preguntó a los encuestados si habían recibido el servicio médico que necesitaban, solo el 33 % de los afiliados a aseguradoras intervenidas respondió que lo obtuvo sin dificultades. En contraste, entre quienes pertenecen a no intervenidas, esa proporción llegó al 49,5 %.