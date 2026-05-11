Usuarios de Nueva EPS: Drogas La Rebaja entregará medicamentos en tres municipios del país

Drogas La Rebaja emitió un comunicado en el que informó que, a partir de este miércoles 13 de mayo, comenzará a operar como gestor farmacéutico de Nueva EPS en tres municipios del país, de los departamentos de Tolima y Cundinamarca. La medida busca garantizar la entrega oportuna de medicamentos e insumos de salud a los afiliados del régimen contributivo que cuenten con fórmulas vigentes. Lea también: Petro propone convertir Drogas La Rebaja en centros de salud, ¿es viable en los cuatro meses que le quedan? En ese sentido, la entidad iniciará operaciones en Ibagué con la atención a usuarios que reciben servicios en la IPS Viva 1A de la calle 27. Los usuarios podrán reclamar sus medicamentos en el punto ubicado en la Calle 8 #4H-26, barrio Magisterio, en horario de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y los sábados de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

También se espera que durante la próxima semana comience la prestación del servicio en los municipios de Girardot y Soacha, en Cundinamarca.

Afiliados beneficiados por municipio

Ibagué: 30.000 afiliados del régimen contributivo (inicia 13 de mayo) Girardot: 13.000 afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado (inicia 12 de mayo) Soacha: 27.000 afiliados del régimen subsidiado (19 de mayo) “Con esta apuesta, Nueva EPS avanza en el fortalecimiento de sus procesos operativos, priorizando la oportunidad en la dispensación farmacéutica y contribuyendo a garantizar la continuidad de los tratamientos de la población afiliada en los territorios donde se pone en marcha esta operación”, se lee en el comunicado. Entérese: Secretaría de Salud de Zipaquirá admitió que desconoce cómo opera el consultorio en farmacia que Petro aplaudió Este anuncio se conoce después de que el presidente Gustavo Petro propusiera, en abril de este año, convertir las sedes de Drogas La Rebaja en puntos de atención en salud y entrega de medicamentos en todo el país. “Las farmacias de Drogas La Rebaja pasaron a ser propiedad del Estado y muchos de sus puntos en todo el país pasarán a ser puestos de salud y entrega de medicamentos”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.