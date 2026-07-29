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Paola Turbay sufrió millonario robo en Europa; perdió “absolutamente todo”

La actriz mostró imágenes de cómo quedó el carro en el que viajaban e hizo una lista de lo que perdió. Dejó una reflexión sobre lo ocurrido.

  • Así quedó el auto donde viajaba Paola Turbay con su familia tras el robo en Europa. Fotos: Colprensa y captura de video Instagram @paolaturbay
    Así quedó el auto donde viajaba Paola Turbay con su familia tras el robo en Europa. Fotos: Colprensa y captura de video Instagram @paolaturbay
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

29 de julio de 2026
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La actriz y exreina de belleza, Paola Turbay, sufrió un robo en medio de sus vacaciones en Europa. A través de imágenes publicadas en sus redes, mostró cómo quedaron los vidrios del carro, el cual fue atacado violentamente.

Con un conjunto de imágenes a través de su cuenta de Instagram, Turbay dio pistas del hurto sufrido, el cual se produjo bajo la modalidad de rompimiento de vidrio. Según su relato, delincuentes destrozaron el cristal trasero del vehículo en el que se movilizaba la familia para sustraer las pertenencias que estaban en su interior.

Aunque el hecho ocurrió en el marco de su gira por los países de la antigua Yugoslavia, Turbay decidió no revelar el nombre del país específico donde sucedió para no hacerle “mala publicidad”, afirmando que es un destino que aún ama y al que volvería sin dudarlo.

Dentro de los objetos hurtados se encuentran maletas y morrales con todo su equipaje y pasaportes de todos los integrantes de la familia, es decir, de Paola, su esposo Alejandro Estrada y sus hijos Emilio y Sofía, además de otros documentos indispensables para continuar el viaje.

Tras el robo sufrido, Turbay y su familia pusieron la denuncia ante las autoridades locales y acudieron al Consulado de Colombia para gestionar la pérdida de sus documentos.

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Además, tuvieron que ir a un almacén a comprar ropa nueva, específicamente “las tres pintas con las que cada uno seguiría su viaje”, ya que se habían quedado sin nada.

Una vez resuelta la emergencia, Paola y su esposo continuaron hacia los Balcanes mientras que sus hijos siguieron con sus propios planes de viaje por separado. En su Instagram, así como informó sobre el robo, la exreina de belleza dejó una reflexión.

En un escrito que acompaña el recopilado de imágenes, Turbay destacó que, tras el impacto inicial, la familia “respiró profundo”, se dieron un abrazo y decidieron mantener la calma para buscar soluciones en lugar de dejarse llevar por la frustración.

Asimismo, hizo énfasis en que no se dejó “dañar” el viaje por lo ocurrido y decidió continuar su recorrido por la antigua Yugoslavia utilizando los podcasts de Diana Uribe para entender la historia de la región, algo que les ayudó a aprovechar la experiencia.

“Sabía muy poco de la antigua Yugoslavia, así que decidimos descubrirla en tren y en carro, muy bien acompañados por los podcasts de Diana Uribe. Es la mejor manera de llegar a un lugar: entendiendo su historia. Conocerla le permite a uno poner las cosas en perspectiva, entender mucho mejor lo que está viendo y sacarle mucho más provecho al viaje”, escribió en Instagram.

En su viaje resaltó a Eslovenia, el primer destino después de haber sido robada. “Nos enamoramos de sus pueblitos medievales, sus calles adoquinadas, su naturaleza, sus ríos cristalinos, los lagos Bled y Bohinj con sus aguas verde turquesa, sus montañas y sus inmensos bosques”, subrayó.

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Preguntas y respuestas

¿Qué objetos les robaron a Paola Turbay y su familia durante el viaje?
Los delincuentes se llevaron maletas, morrales, el equipaje y los pasaportes de todos los integrantes de la familia, además de otros documentos necesarios para continuar con su viaje.
¿Cómo continuó Paola Turbay su viaje después del robo en Europa?
Tras presentar la denuncia, gestionar la pérdida de documentos y comprar ropa básica, Paola Turbay y su esposo continuaron su recorrido por los Balcanes, mientras que sus hijos siguieron con sus planes de viaje por separado.
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