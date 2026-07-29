Actor paisa de ‘El patrón del mal’ y ‘Chepe Fortuna’ atiende hoy local en centro comercial de Medellín

A las nueve de la mañana, cuando el centro comercial Monterrey apenas empieza a llenarse de compradores, Mauricio Mejía ya está detrás del mostrador de JB Tecnología Med. Saluda a quienes entran, escucha qué necesitan, recomienda equipos, resuelve dudas y, cuando hace falta, también posa para una fotografía con algún cliente que lo reconoce de inmediato. Aunque es uno de los socios del negocio, no se limita a dirigir desde una oficina. Prefiere estar en el piso de ventas, recorrer el local, conversar con sus colaboradores y participar activamente en cada compra. Lea más: A sus 74 años, Jairo Ruiz da ‘cátedra’ de inteligencia artificial en Medellín Quienes llegan buscando un computador o un accesorio tecnológico muchas veces terminan llevándose también una conversación con el actor que durante años vieron en algunas de las producciones más exitosas de la televisión colombiana. Hace tres años y medio, el actor paisa decidió abrir este negocio especializado en computadores, accesorios tecnológicos y servicio técnico. Lo hizo sin abandonar la profesión que lo llevó a la fama, pero convencido de que era momento de construir un proyecto empresarial que también le permitiera prepararse para los cambios de una industria tan incierta como la televisión.

La pandemia: punto de quiebre

Después de vivir más de dos décadas en Bogotá, donde desarrolló casi toda su carrera artística, el confinamiento lo obligó a regresar a Medellín. Aquella pausa inesperada lo hizo replantear muchas cosas.

“Veníamos en quinta y la pandemia nos puso el freno de mano. Uno empezó a preguntarse qué pasaría si vuelve a ocurrir algo parecido o si los cambios tecnológicos empiezan a transformar muchas profesiones”, recuerda. Pero el regreso tuvo otra recompensa inesperada: reencontrarse con la ciudad que había dejado atrás persiguiendo el sueño de convertirse en actor. Durante más de veinte años solo veía a su familia unos pocos días al año. Mientras grababa novelas, series y películas en Bogotá, se perdió cumpleaños, reuniones familiares y buena parte de la vida cotidiana de Medellín. Por eso, volver significó recuperar ese tiempo. Aunque siempre le había gustado la tecnología, fue en ese momento cuando decidió convertir esa afición en un negocio. Confiesa que desde niño era de los que desarmaban cualquier aparato para entender cómo funcionaba.

Actualmente el negocio genera alrededor de diez empleos directos y funciona todos los días entre las nueve de la mañana y las siete de la noche. FOTO Julio César Herrera.

También estudió mecánica en el Sena antes de dedicarse por completo a la actuación, por lo que el mundo de los equipos electrónicos nunca le resultó extraño. Hoy disfruta mantenerse actualizado sobre computadores, dispositivos y nuevas herramientas tecnológicas. Algunos clientes recuerdan a los personajes que interpretó Mauricio en El cartel de los sapos; Sin tetas no hay paraíso; Escobar, el patrón del mal; Narcos o, más recientemente, Rigo o Cosiaca. Otros simplemente lo saludan por su nombre después de haberlo seguido durante años en televisión o desde su participación como finalista del Desafío. Pero a todos los recibe de la misma manera. “No soy capaz de negarle una foto a nadie. Si una persona quiere llevarse un recuerdo es porque está valorando mi trabajo”. Paradójicamente, el comercio también terminó convirtiéndose en una herramienta para seguir siendo actor. Mientras atiende clientes, observa conversaciones, gestos, maneras de caminar, expresiones y formas de hablar, y dice que los verdaderos personajes están en la calle y la cotidianidad. Mientras tanto, JB Tecnología Med sigue creciendo. Actualmente el negocio genera diez empleos directos y funciona todos los días entre las nueve de la mañana y las siete de la noche. Aunque reconoce que emprender no ha sido fácil, asegura que le produce gran satisfacción ayudar a otros.

¿Y su carrera como actor?

Si alguien piensa que Mauricio Mejía cambió los sets de grabación por el mostrador de una tienda tecnológica está equivocado. De hecho, mientras conversa con los clientes o recomienda un computador, mantiene el celular cerca porque en cualquier momento puede sonar una llamada relacionada con una nueva producción. Sigue enviando videocastings, asistiendo a audiciones y esperando la confirmación de nuevos proyectos audiovisuales. Entérese: Riwi, la startup paisa que consigue empleo en tecnología para 7 de cada 10 jóvenes sin experiencia Su socio, Luis Quintero, quedará al frente del negocio mientras él vuelve a los estudios de grabación. Porque, aunque hoy muchos lo encuentren atendiendo personalmente un local en Monterrey, Mauricio Mejía tiene claro que nunca dejó de ser actor. Simplemente encontró otra pasión que puede convivir con la primera. “El niño que soñó con actuar ya cumplió ese sueño. Pero sigo vigente, sigo preparándome y todavía tengo muchas historias por contar”, concluyó, entre risas. Bloque de preguntas y respuestas: