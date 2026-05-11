Más de 30 gremios de salud logran consenso histórico: citan a candidatos presidenciales a diálogo nacional

En un hecho sin precedentes para el sistema de salud colombiano, más de 30 organizaciones del sector alcanzaron un consenso histórico para construir una agenda común sobre el futuro de la salud en el país y convocaron a los candidatos presidenciales a un conversatorio nacional que se realizará el próximo 14 de mayo en Bogotá. La iniciativa reúne a pacientes, asociaciones de usuarios, sociedades científicas, colegios médicos, hospitales públicos y privados, EPS, industria farmacéutica, academia y gremios productivos, quienes presentarán el documento “Consensos para el Futuro del Sector Salud - Bases para un diálogo responsable sobre el futuro del sistema”. El propósito es llevar propuestas concretas al debate presidencial y promover acuerdos frente a uno de los temas que más preocupa actualmente a los colombianos. Le puede interesar: ¿Quiénes son los aliados de Quintero que nombró en la Supersalud? El proceso es considerado inédito porque, por primera vez, actores históricamente enfrentados en distintos debates del sistema de salud lograron construir una hoja de ruta conjunta. El acuerdo representa un cambio de enfoque en el sector, que busca dejar atrás las discusiones fragmentadas para priorizar soluciones comunes orientadas al bienestar de pacientes y usuarios.

Las organizaciones participantes señalaron que la salud dejó de ser un tema exclusivo de especialistas y se convirtió en una de las principales preocupaciones nacionales. Diferentes encuestas de opinión han mostrado que más del 50 % de los colombianos ubican la salud entre los asuntos más urgentes del país, incluso por encima de problemáticas como la corrupción, la inseguridad y el desempleo. Tras más de cinco meses de conversaciones técnicas y multisectoriales, el documento consolidó 14 consensos estratégicos que serán presentados públicamente en los próximos días. Estas propuestas se agrupan en seis grandes bloques temáticos orientados a enfrentar los desafíos estructurales del sistema de salud colombiano.

Los ejes de discusión incluyen gobernanza e institucionalidad, sostenibilidad financiera, aseguramiento y modelo de atención, talento humano en salud, acceso a tecnologías sanitarias y fortalecimiento de la salud como motor de desarrollo, ciencia e innovación. Según los organizadores, la agenda busca no solo diagnosticar los problemas actuales, sino plantear decisiones concretas para responder a las necesidades más urgentes del sistema. Conozca: EPS intervenidas están en “deterioro crítico y sostenido”: Contraloría a Supersalud Entre las propuestas se destacan medidas para garantizar la continuidad de tratamientos críticos, asegurar pagos oportunos al talento humano en salud, estabilizar el flujo de recursos y fortalecer la Atención Primaria en Salud. También se plantea consolidar redes integradas de atención con enfoque territorial e impulsar un ecosistema de investigación, tecnología e innovación en salud. Los voceros del sector resaltaron que el valor principal del ejercicio radica en haber sido construido desde la experiencia cotidiana de quienes sostienen el sistema. Pacientes, profesionales de la salud, instituciones prestadoras, académicos y representantes de la industria participaron en la elaboración de los consensos, aportando visiones técnicas y experiencias reales sobre las dificultades que enfrenta el sector.

El Conversatorio Presidencial “La salud, una causa que nos une” se realizará el jueves 14 de mayo de 2026, entre las 2:00 p. m. y las 5:00 p. m., en el Auditorio del Colegio Bethlemitas, en Bogotá, y contará con transmisión nacional. El evento será el primer escenario de la campaña presidencial en el que los candidatos responderán públicamente cómo planean enfrentar la crisis y los retos del sistema de salud. Hasta el momento han confirmado su participación los candidatos Roy Barreras, Claudia López y Paloma Valencia, mientras que Iván Cepeda, Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella también fueron invitados. Con este encuentro, el sector salud busca enviar un mensaje de unidad y abrir un espacio de diálogo técnico y ciudadano que contribuya a definir el rumbo del sistema de salud colombiano en los próximos años. Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

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