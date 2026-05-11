Más de 30 gremios de salud logran consenso histórico: citan a candidatos presidenciales a diálogo nacional

En un hecho sin precedentes para el sistema de salud colombiano, más de 30 organizaciones del sector alcanzaron un consenso histórico para construir una agenda común sobre el futuro de la salud en el país y convocaron a los candidatos presidenciales a un conversatorio nacional que se realizará el próximo 14 de mayo en Bogotá.
La iniciativa reúne a pacientes, asociaciones de usuarios, sociedades científicas, colegios médicos, hospitales públicos y privados, EPS, industria farmacéutica, academia y gremios productivos, quienes presentarán el documento “Consensos para el Futuro del Sector Salud - Bases para un diálogo responsable sobre el futuro del sistema”. El propósito es llevar propuestas concretas al debate presidencial y promover acuerdos frente a uno de los temas que más preocupa actualmente a los colombianos.
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El proceso es considerado inédito porque, por primera vez, actores históricamente enfrentados en distintos debates del sistema de salud lograron construir una hoja de ruta conjunta. El acuerdo representa un cambio de enfoque en el sector, que busca dejar atrás las discusiones fragmentadas para priorizar soluciones comunes orientadas al bienestar de pacientes y usuarios.