Paisas gana al ritmo de Michael Jakcson, el sanandresano que brilla en la Liga Profesional

Aunque comparte nombre y apellido con el “Rey del Pop”, Michael Jackson Wright no brilla en los escenarios, sino en la ‘pintura’. El sanandresano, figura clave en la victoria de Paisas 99-82 ante Piratas, confiesa que apenas recuerda un par de canciones de su legendario tocayo y que, aunque tiene curiosidad por ver la película que se exhibe actualmente en los cines de la ciudad, su verdadero ritmo está bajo el aro.
En el juego disputado en el coliseo de la Universidad de Medellín, el sanandresano marcó 26 puntos, logrando un rendimiento del 53 % en los lanzamientos de tiro libre, 75 % desde los dos puntos y 20 % desde los tres. Además, consiguió tres rebotes ofensivos, cinco defensivos y tres recuperaciones, cifras que lo determinaron como el MVP.
Para eso llegó a Paisas: para aportar su experiencia, talento y trayectoria, además de reforzar ese grupo de jóvenes talentos locales que, unidos a José Lozano y los norteamericanos Mike Mile, Marcus Weathers y Daivon Bailey, sueñan con darle a la afición antioqueña una nueva corona en la Liga Profesional de Baloncesto. A pesar de que es un trotamundos del baloncesto, a sus 38 años es la primera vez que integra el quinteto de Antioquia. Antes estuvo con Caribbean Storm, Team Cali y Cimarrones en Colombia; mientras que en el exterior ha jugado en las ligas de México, Uruguay, Paraguay, Argentina, El Salvador, Costa Rica y Venezuela.