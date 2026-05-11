Colombia arrasó en el Panamericano júnior de pista 2026 con récord mundial y diez oros

La Selección Colombia de ciclismo de pista volvió a ratificar su supremacía en esta modalidad al conquistar por cuarto año consecutivo el Campeonato Panamericano júnior, disputado en el Velódromo Internacional Xalapa, en Veracruz, México. El combinado nacional, que ya había celebrado los títulos en Asunción 2023 y Lima 2024 y 2025, consolidó una nueva actuación histórica tras finalizar como líder del medallero con 10 preseas de oro, ocho de plata y ocho de bronce. México fue segundo (7-8-5) y Chile, tercero (5-2-5). Además de la cosecha de preseas, el equipo criollo logró un récord mundial y una marca continental, reflejando el crecimiento de los procesos formativos y el gran momento que atraviesa la pista nacional. “Más allá del medallero, el equipo colombiano dejó una señal clara del fortalecimiento de sus procesos formativos, combinando potencia en la velocidad y solidez táctica en el fondo. Los récords alcanzados y la amplitud de los podios confirman el presente competitivo y el prometedor futuro del ciclismo de pista nacional en el escenario internacional”, destacó la Federación Colombiana de Ciclismo en un comunicado.

Manuela Loaiza hizo historia

La gran figura del campeonato fue Manuela Loaiza, quien protagonizó uno de los momentos más destacados del certamen al conquistar el título panamericano del kilómetro contrarreloj con nuevo récord mundial júnior. La antioqueña registró un impresionante tiempo de 1.07,659 en la ronda clasificatoria, superando la anterior marca de 1:08,092 que había establecido la británica Erin Boothman en el Campeonato Europeo Junior de 2025, realizado en Anadia, Portugal. Loaiza, quien antes de dedicarse al ciclismo practicó patinaje con el Club Orión de Medellín, también se coronó campeona en velocidad individual y velocidad por equipos, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de la delegación colombiana. Lea: Tesa: la colombiana Manuela Loaiza impuso récord mundial juvenil de ciclismo de pista en México “La verdad siento un orgullo total, una alegría inmensa representar a mi país. Muchos sueñan con estar acá, pero pocos son los que lo logran. Me da alegría ratificar lo que hice en el Nacional. Veníamos muy fuertes y teníamos que mantenernos ahí, y lo estamos logrando”, expresó la corredora.

La pedalista ya enfoca su preparación en el Campeonato Mundial júnior de pista, que se disputará del 19 al 23 de agosto en Heusden-Zolder, Bélgica.

Thomas Mejía impuso récord panamericano

En la rama masculina, Thomas Mejía también dejó su huella en el Panamericano tras establecer un nuevo récord panamericano junior en la prueba del kilómetro. El velocista de Chigorodó, quien anteriormente practicaba bicicrós, registró un tiempo de 1:01,610 y superó la anterior marca de 1:02,074, conseguida por Cristian Ortega en el Campeonato Panamericano de Cochabamba 2018.

Danna Martínez también brilló

Otra de las actuaciones destacadas llegó por intermedio de Danna Martínez, representante de Casanare, quien conquistó la medalla de oro en el keirin y cerró la participación nacional con una nueva celebración en territorio mexicano. “Es una prueba que me encanta, es mi favorita. Estoy muy feliz con todos los resultados obtenidos. Ha habido mucho esfuerzo, sacrificio, entrenamientos. Estar acá es un honor”, comentó la corredora. La Selección, integrada por 14 pedalistas, contó con la dirección técnica de John Jaime González y Andrés Torres.

Medallistas de Colombia en el Panamericano Junior de Pista 2026