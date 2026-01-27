Van $2,6 billones en embargos contra EPS: dos intervenidas son las que más tienen

Sigue la polémica en el sector salud por los embargos que jueces de la República han ordenado en los últimos meses contra las entidades promotoras de salud (EPS). Según la superintendencia del ramo, al 22 de enero de 2026 se había ordenado tomar $2,6 billones, producto de 291 medidas cautelares, que recaen sobre recursos del sistema. Dos aseguradoras intervenidas son las que más concentran fallos; entre tanto, se conoció una alerta de un gremio sobre esta situación.
De acuerdo con el análisis de la Supersalud, realizado con los reportes de las EPS, la situación representa un “riesgo relevante” para la sostenibilidad financiera del sector y para la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud, pues compromete el flujo oportuno de recursos destinados a la prestación de servicios y al pago a hospitales, clínicas, proveedores de medicamentos y demás actores.
Por otro lado, Bogotá, con 65 procesos; Antioquia (Concordia), con 21; Bolívar (Cartagena), con 47, y Caquetá (Florencia), con 34, son las ciudades que concentran el mayor número de embargos registrados.