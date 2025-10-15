¿Petro se enojó con Rubiano y lo sacó de Supersalud? Este es el nombre del reemplazo

Giovanny Rubiano García se convirtió en el tercer superintendente de Salud del actual Gobierno. Las condiciones que rodearon su salida se asemejan a las de sus dos antecesores, quienes dejaron el cargo con un manto de sospechas e investigaciones. En la Casa de Nariño tres perfiles están en la baraja del presidente Gustavo Petro para llegar a esa entidad, encargada de vigilar a las entidades promotoras de salud (EPS).
Quizás el primero en vaticinar públicamente la salida de Rubiano fue el representante a la Cámara Andrés Forero (Centro Democrático), quien a principios de octubre dijo que una denuncia lo salpicaría y que, por eso, el mandatario lo habría quitado su apoyo.