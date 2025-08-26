¿Qué busca Minsalud manejando Drogas La Rebaja? La cosa va por vacunas y medicinas

En junio de 2023, Petro dejó en claro lo que quería con su manejo. Aseguró que se pondría “al servicio de la población más necesitada del país” con lo que sería “el comienzo ya de la reforma a la salud” y por lo cual pidió entonces que pasara al ministerio del ramo.

¿Qué busca el Gobierno Petro con Drogas La Rebaja?

En ese sentido, la idea del Gobierno es, por un lado, que cada punto de Drogas La Rebaja sea parte de los centros de atención primaria en salud (CAPS) que propone la reforma y, por otro lado, que se busque que el precio de los medicamentos sean más baratos, aprovechando que esa empresa se especializa en venta y entrega. Para esto, le pidió al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, hacer acuerdos para vender o entregarlos más baratos.

Así mismo, planea usarla para la producción de vacunas para humanos en articulación con la Empresa Colombiana de Productos Veterinarios (Vecol). “Se trata de hacer ambas cosas, pero comenzar una producción de vacunas en Colombia hechas por el Estado, a través de Vecol, y ojalá usando estas empresas que hay en Drogas La Rebaja”, expuso el mandatario.

Esta semana, tras la entrega oficial al Minsalud por parte de la SAE, el ministro Jaramillo indicó que la idea es que La Rebaja pueda ser un agente farmacéutico con la ayuda de las EPS para distribuir medicamentos en las zonas donde hay sedes de esa empresa. “Vemos a través de diferentes medios cómo se está hablando de la falta de medicamentos, de la falta de acceso a diferentes situaciones que requieren (de atención) a través del Ministerio de Salud y que nosotros desde acá podamos apoyar esta labor”, dijo la presidenta de la SAE, Amelia Pérez.

En Colombia hay control de precios de medicamentos desde 2012

Hay que recordar que en el país opera un control de precios de medicamentos desde 2012 bajo la dirección de Alejandro Gaviria frente a la cartera de salud. Como lo explicó a este diario, esto se hace mediante la selección de un conjunto de medicamentos que se venden en países europeos y otros como Canadá, Australia, Argentina y Ecuador.