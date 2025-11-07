Minsalud mantendrá ‘decretazo’ y dice que equipos básicos son para dar plata a alcaldes

Varias fueron las perlas que dio este jueves el ministro Guillermo Jaramillo durante su intervención en un foro sobre salud mental. El funcionario habló sobre la suspensión del Decreto 0858 de 2025, que implementaba un modelo de salud preventivo, por parte del Consejo de Estado, y afirmó que seguiría adelante con este. Sin embargo, la ley que mencionó que supuestamente lo faculta para eso, no menciona tal cosa. También habló sobre los equipos básicos de salud y la participación de alcaldes en ese programa.
El ministro Jaramillo dijo en ese espacio que el Gobierno continuará impulsando el modelo preventivo, predictivo y resolutivo, a pesar de las dificultades legales que han tenido en las altas cortes.
En ese sentido, vale recordar que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han tomado medidas que ponen en pausa la aplicación del decreto 0858 de 2025, norma clave para la puesta en marcha del nuevo modelo propuesto por el Ejecutivo y del que se desprenden otras resoluciones y decretos.
Al respecto, el funcionario expresó que el Ministerio de Salud seguirá adelante con el mencionado decreto, pues “la Corte Constitucional, en la sentencia T-760 de 2008, ya ordenó la construcción de un modelo centrado en la atención primaria. Luego vino la Ley 1438 de 2011, que habla claramente de prevención, promoción y equipos básicos de salud, y después la Ley Estatutaria 1751 de 2015 reafirmó estos principios. Todo eso está vigente, pero ahora nos encontramos con decisiones judiciales que dicen lo contrario”.