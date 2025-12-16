Minsalud niega crisis del sistema para no aceptar solicitud de incremento de la UPC

El Ministerio de Salud le respondió a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y a la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), el gremio que agrupa a las EPS del régimen contributivo, por la solicitud que habían hecho sobre el incremento de la unidad de pago por capitación (UPC). Esa unidad corresponde a los recursos que el Estado le entrega a las entidades promotoras de salud por cada afiliado para su atención. Esos gremios pidieron un aumento del 15,6 % (Andi) y del 17,33 % (Acemi).
En un comunicado, el ministerio expresó que el cálculo del incremento de esa prima se hace con la información de costos y servicios que entregan las EPS y que tiene en cuenta todos los factores que permiten designar esos recursos. Sin embargo, cuestionó los pedidos de los gremios, que hicieron un análisis que tuvo en cuenta factores como la siniestralidad, los
rezagos y la eliminación de datos. Ítems que esa entidad calificó de “supuestos argumentos”.
Posteriormente, insistió en el dogma presidencial que advierte que, supuestamente y como lo mencionaron, “la crisis del sistema de salud no obedece a una falta de recursos, sino al manejo inadecuado e irresponsable que las EPS han hecho históricamente del dinero público”.