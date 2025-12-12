Crisis de la salud: Acemi y la Andi piden a MinSalud incremento de UPC de 15 a 17 %

Este diciembre marca la cuarta y última vez que el Ministerio de Salud bajo el Gobierno del presidente Gustavo Petro decrete el aumento de la unidad de pago por capitación (UPC). Esta son los recursos que el Estado le entrega anualmente a las entidades promotoras de salud (EPS) por cada afiliado para garantizar su atención en salud. La decisión que esa cartera tome en ese sentido será clave para 2026 en medio de una crisis financiera que vive el sistema y que se está traduciendo en el empeoramiento de indicadores de atención, cierres de servicios y demoras en entrega de medicamentos.
En medio de esa discusión, se conocieron las propuestas de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), el gremio que agrupa a las EPS del régimen contributivo. Ambas organizaciones coinciden en que el ajuste debe ser significativo para evitar un colapso mayor del sector el próximo año.
La Andi, por su parte, plantea que el aumento no puede ser inferior al 15,6 %, el cual, según su análisis, permitiría empezar a corregir la desfinanciación acumulada. Sus cálculos se basan en la información financiera del sistema, del que advierten se encuentra en una fase crítica marcada por crecientes presiones de gasto.