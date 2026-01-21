Minsalud dice que sí respondió a denuncia de Sociedades Científicas, pero no especificó cuál fue

El Ministerio de Salud contestó este miércoles la denuncia que hizo la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (Acsc) sobre su negativa a entregar información sobre los equipos básicos de salud (EBS). Esa entidad señaló que respondió los requerimientos que le hicieron y dijo que “dichas afirmaciones no solo son inexactas, sino que desconocen actuaciones administrativas”. Sin embargo, el pronunciamiento no entró en detalles.
En un comunicado de prensa, esa cartera expuso que la Acsc presentó en agosto de 2025 una solicitud de información con tres puntos específicos y que la respondieron “debidamente” dentro de los términos establecidos. Posteriormente, agregaron, el 29 de septiembre de 2025 radicaron una nueva comunicación en la que manifestó su inconformidad con las respuestas iniciales, por lo cual solicitaron su ampliación y adicionaron nuevas preguntas.
“Esta segunda solicitud dio lugar a un proceso administrativo independiente, que culminó con la emisión de una respuesta integral y ampliada”, dijeron.