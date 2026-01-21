x

Minsalud dice que sí respondió a denuncia de Sociedades Científicas, pero no especificó cuál fue

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas denunció esta semana que el ministerio no respondió una petición de información sobre los equipos básicos de salud (EBS). Esto dijo la entidad.

  • El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, ha impulsado los EBS como principal estrategia en los territorios. FOTO CORTESÍA MINSALUD
El Colombiano
21 de enero de 2026
bookmark

El Ministerio de Salud contestó este miércoles la denuncia que hizo la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (Acsc) sobre su negativa a entregar información sobre los equipos básicos de salud (EBS). Esa entidad señaló que respondió los requerimientos que le hicieron y dijo que “dichas afirmaciones no solo son inexactas, sino que desconocen actuaciones administrativas”. Sin embargo, el pronunciamiento no entró en detalles.

Le puede interesar: ¿Por qué el silencio? Denuncian que Minsalud oculta información de equipos básicos.

En un comunicado de prensa, esa cartera expuso que la Acsc presentó en agosto de 2025 una solicitud de información con tres puntos específicos y que la respondieron “debidamente” dentro de los términos establecidos. Posteriormente, agregaron, el 29 de septiembre de 2025 radicaron una nueva comunicación en la que manifestó su inconformidad con las respuestas iniciales, por lo cual solicitaron su ampliación y adicionaron nuevas preguntas.

“Esta segunda solicitud dio lugar a un proceso administrativo independiente, que culminó con la emisión de una respuesta integral y ampliada”, dijeron.

Ante esa nueva petición, el Minsalud aseguró que envió el 11 de diciembre de 2025 “una respuesta de fondo, clara y detallada, que amplió los puntos inicialmente consultados y atendió la totalidad de las nuevas preguntas formuladas” en las que incluyó información sobre el número de EBS, su composición, modalidades de contratación, rangos de remuneración y responsabilidades en materia de inspección, vigilancia y control.

Según dijo esa entidad, la respuesta fue “enviada, recibida y abierta por la Acsc” esa fecha. En ese sentido, adjuntaron un pantallazo del certificado de envío y entrega de mensaje de datos en la que enviaron la contestación.

InfogrÃ¡fico
Minsalud dice que sí respondió a denuncia de Sociedades Científicas, pero no especificó cuál fue

Por otro lado, enfatizaron en que la respuesta fue emitida antes de que se profiriera el fallo de tutela —que fue notificado el 12 de diciembre—, que ordenó ampliar la información solicitada en la petición inicial de agosto. Minsalud aseveró que esa instrucción “había cumplido de manera material y efectiva mediante la respuesta enviada el día anterior”.

En enero de este año, la Acsc promovió un incidente de desacato en el que alegó un supuesto incumplimiento del fallo, lo cual, a juicio del ministerio, desconoció “de manera injustificada la existencia de la respuesta enviada y recibida el 11 de diciembre”.

No obstante, vale recordar que en su denuncia, la Asocación no dijo que el ministerio no hubiera dado respuesta a su requerimiento, sino que esta no fue de fondo, es decir, completa.

De hecho, en el comunicado que publicaron con la denuncia mencionaron que una de las respuestas de esa entidad advirtió que es la Superintendencia de Salud la encargada de hacer la vigilancia —conforme al documento “Lineamiento Técnico-operativo de equipos básicos de Salud: Conformación, operación y seguimiento”— a través del Sistema Integral de Información de la Protección Social, que se recoge la información.

Pero, según las respuestas de la entidad, lo anterior no se está cumpliendo con los reportes y el ministerio ni requiere a las entidades obligadas ni reporta esta situación ante la Supersalud.

Además de eso, en el comunicado de este miércoles del Minsalud se limitó a enunciar que la contestación “de fondo, clara y detallada”, pero no especificó cifras o información de lo enviado sobre los resultados que esté dando la estrategia de los EBS. Esos equipos extramurales son grupos de profesionales de salud que recorren las zonas rurales y apartadas del país para brindar servicios a las personas.

Para leer más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

