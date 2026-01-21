¿Por qué el silencio? Denuncian que Minsalud oculta información de equipos básicos

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (Acsc) manifestó su preocupación por la falta de información que existe sobre el funcionamiento de los equipos básicos de salud (EBS) en Colombia. Según la organización, el Ministerio de Salud se ha negado a entregarles información para comprender cómo operan estos equipos, en los que se han invertido más de $4 billones y que, según el presidente Gustavo Petro, están mejorando los indicadores de salud.
El gremio indicó que desde el 6 de agosto del 2025 solicitó al ministerio informar cuántos EBS están funcionando en el país, cómo están conformados y cuáles son las modalidades de contratación del personal competente para su debido funcionamiento, pero, hasta la fecha, no ha sido entregada una respuesta de fondo.