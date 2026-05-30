¿No saben celebrar? Con disturbios y más de 400 detenidos, París festejó su segunda Orejona

París es de nuevo una fiesta: un año después de las accidentadas celebraciones por la primera Liga de Campeones del PSG, los hinchas del club francés salían a la calle este sábado tras el nuevo éxito de sus ídolos en el gran torneo continental, en medio de un despliegue policial reforzado para limitar los disturbios que dejó más de 400 detenidos.
Ya hubo momentos de tensión desde el inicio de una noche que comenzó con la victoria por penales (4-3 tras empate 1-1) del PSG sobre el Arsenal en la final de Budapest.
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Más de 22.000 agentes del orden habían sido movilizados en Francia, incluyendo 8.000 de ellos en París, después de que los actos violentos empañaran los festejos del año pasado.
Entonces se habían desplegado 5.400 policías y gendarmes en París y su aglomeración urbana, en una noche que se saldó con la detención de 416 personas, unas 280 en la capital, donde la policía se incautó de 24 bengalas y un centenar de morteros, informó el Ministerio del Interior.