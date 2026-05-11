El expediente de los alfiles de Daniel Quintero que están llegando a la Supersalud

Uno de los malos presagios que consternaron al exdirector de Ruta N, Juan Andrés Vásquez, antes de ser sacado de su cargo en agosto de 2020, fueron las presiones ejercidas desde la Alcaldía de Medellín para modificar el manual de funciones de esa entidad.
Pocos meses antes de que la mayor parte de la junta directiva de esa corporación renunciara, Vásquez habría empezado a recibir una lluvia de hojas de vida recomendadas por el secretario de Gobierno, Esteban Restrepo, la entonces secretaria privada María Camila Villamizar y la esposa del entonces alcalde Diana Osorio.
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Aunque Vásquez argumentaba que muchos de los recomendados no cumplían siquiera con los requisitos para los cargos, la exigencia desde el piso 12 de La Alpujarra era una sola: hacer que cumplieran sí o sí.
Pese a que el director pensó por mucho tiempo que esas presiones no venían de Quintero, a quien veía como un defensor de los perfiles técnicos, luego se estrelló con la realidad en una reunión a la que lo citaron en su despacho en donde este le reclamó en persona por sus demoras a ubicar a los recomendados.
“Creo que él me vio tan desconcertado que me dijo: ‘Juan, a ver, que una persona sea política no quiere decir que sea malo para trabajar en Ruta N y, además, Ruta N es una trinchera política’. Le dije que no me parecía, que allá la gente se sentía orgullosa de la ciudad y me respondió: ‘Sí es una trinchera política y hay que acabar con eso, vamos a reemplazar el primero y el segundo nivel’, eso ya me lo había dicho también Freddy Esteban (Restrepo) en otra conversación”, narró Vásquez en entrevista con este diario en octubre de 2023.