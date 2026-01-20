Supersalud dice que los recursos del sistema son inembargables; ¿qué significa eso?

La Superintendencia de Salud presentó un concepto unificado que reafirma la inembargabilidad de los recursos del sistema de salud, en el que destacó su destinación exclusiva y la imposibilidad de que sean utilizados para fines distintos a la atención en salud o sometidos a medidas cautelares. Le puede interesar: Factcheck: ¿Puede Petro liquidar las EPS intervenidas? El documento se sustenta en el mandato constitucional y en la jurisprudencia vigente, que han definido estos recursos como de naturaleza pública y parafiscal. Además, recuerda que deben ser administrados en cuentas separadas por las entidades responsables, como la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) y las entidades promotoras de salud (EPS).

En términos prácticos, el concepto enfatiza que los dineros del sistema solo pueden emplearse para financiar la atención de los usuarios, el aseguramiento, las prestaciones económicas y los programas de promoción y prevención, pilares fundamentales del modelo de salud colombiano. El superintendente Bernardo Camacho explicó que la inembargabilidad no funciona como una regla absoluta, sino como un principio orientador. Según señaló, su correcta aplicación evita que el flujo financiero del sistema sea desviado hacia intereses particulares o litigios comerciales, garantizando que los recursos estén disponibles para la atención integral y oportuna de los usuarios.

No obstante, el concepto reconoce tres excepciones específicas: el pago de obligaciones laborales, el cumplimiento de sentencias judiciales y la ejecución de títulos emitidos por el Estado que reconozcan obligaciones claras, expresas y exigibles. En estos casos, se exige verificar el origen de los recursos y cumplir con las reservas que impone el Código General del Proceso a las autoridades que decretan embargos. Asimismo, la superintendencia precisó que cuando los recursos provienen del sistema general de participaciones (SGP), su eventual embargo solo es posible si la obligación está directamente relacionada con las actividades para las cuales fueron asignados. Por el contrario, las cotizaciones de los afiliados, debido a su carácter parafiscal y a su flujo interno dentro del sistema, no están cobijadas por dichas excepciones. La entidad recalcó que la inembargabilidad de los recursos del sector constituye un pilar de orden público. Cualquier medida cautelar que desconozca esta condición vulnera el bloque de constitucionalidad y pone en riesgo la sostenibilidad del modelo de seguridad social en Colombia.