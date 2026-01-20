Factcheck: ¿Puede Petro liquidar las EPS intervenidas?

Cada día trae su afán y cada día en el Gobierno del presidente Gustavo Petro trae su preocupación sobre el sistema de salud. El más reciente —en un mar de incertidumbre— fue la idea que lanzó en el último Consejo de Ministros sobre el futuro de las entidades promotoras de salud (EPS) que están intervenidas. La posibilidad que planteó es que sean liquidadas. Si bien tienen la potestad legal para hacerlo, es un camino riesgoso para el sistema. Las palabras de Petro fueron contundentes, pero desinformadas o mal informadas. “Es mejor liquidar que tenerlas, dado que al tenerlas pagan es el pasado y no el presente”, dijo en referencia a un concepto que emitió el Consejo de Estado la semana pasada sobre el uso de la unidad de pago por capitación (UPC) por parte de las EPS. Le puede interesar: ¿Habrá menos plata para vacunas en 2026? Minsalud lo niega, pero acepta que variará. La alta corte determinó —tras una consulta del Ministerio de Salud— que las aseguradoras sí podrían usar la UPC (los recursos para la atención de sus afiliados) para atender obligaciones de años anteriores. Así, estableció que esa plata puede destinarse al pago de deudas antiguas, incluso si se reciben en una vigencia posterior, siempre que cumplan condiciones. Con base en ese pronunciamiento fue que el mandatario hizo esa afirmación. No obstante, el concepto del Consejo habla de una posibilidad, no de una obligación. Es decir que no es una camisa de fuerza para las EPS, lo que significa que no siempre tendrán que hacerlo, sino cuando sea necesario. Y, además, que no es ilegal hacerlo. “El sistema no funciona y tenemos razón: hay que cambiarlo. El sistema de aseguramiento financiero en la salud es un enorme fracaso en Colombia. Y desde hace 10 años no mejora los indicadores de salud de Colombia”, agregó el presidente.

Posteriormente, después de hablar de los equipos básicos de salud (EBS) y de la intervención del Estado, aseguró que no les “queda otro mecanismo que actuar”, en relación a la posibilidad de liquidar las aseguradoras. Actualmente, ocho EPS están bajo intervención para administrar, que reúnen a 22,8 millones de colombianos: el 43,5 % de la población. Gustavo Petro cerró su comentario —que no se sabe si fue a título de orden o de sugerencia al ministro del ramo, Guillermo Jaramillo— advirtiendo que “usted no puede permitir que los niveles que ahora gira el Gobierno para que se atiendan pacientes ahora sean usados por las EPS para pagar las deudas que no quiso (sic) pagar en el pasado porque se robaron la plata. ¡Se la robaron!”. A esa afirmación que hizo levantando la voz le agregó que supuestamente “ahora es todo el pueblo colombiano, a través del presupuesto, que tienen (sic) que pagarle las deudas. Eso significa una estafa al Estado”. Le puede interesar: Nueva EPS: afiliados en el limbo y dos años sin mostrar sus cuentas, ¿hasta cuándo?

¿Pueden liquidar esas EPS? Respuesta corta: sí

La posibilidad que expuso el jefe de Estado el lunes le agrega más picante de incertidumbre y tensión a un sector golpeado por la crisis financiera y el debilitamiento de la confianza entre actores. Y se lo suma porque es un escenario que puede darse legalmente y en el que el Gobierno, por medio de la Supersalud, tiene la sartén por el mango. En diálogo con EL COLOMBIANO, la presidenta de Acemi (el gremio de EPS del régimen contributivo), Ana María Vesga, explicó que cuando a una EPS la intervienen para administrarla, el tiempo de esa medida se extiende “hasta que las condiciones de habilitación se corrijan”, es decir, los indicadores financieros y de salud.

“Se supone que tiene que haber una mejoría en esos indicadores y que eso debe derivar en que la saquen de la intervención, pero si eso no sucede, tienen que liquidarlas”, añadió. En ese sentido, recordó que los resultados de las aseguradoras intervenidas suman patrimonio negativo de $14 billones, lo cual “no hay cómo corregirlo”, y que la única posibilidad de hacerlo es que alguien entre a invertir, “pero eso no va a pasar”. En un panorama en donde esas empresas están golpeadas en sus finanzas e imagen reputacional, ¿quién tomaría el riesgo de meterle plata? Puede leer: “Es un miserable”: fuertes críticas contra MinSalud tras polémica respuesta a la crisis en el hospital en Itagüí Así las cosas, las condiciones estarían dadas para liquidarlas, pues ese patrimonio negativo muestra que las intervenciones no han mejorado los indicadores y ese sería el paso siguiente. Pero aquí surgen las preguntas: ¿por qué no lo han hecho y por qué recién el presidente expone esa posibilidad? “Lo pueden hacer y, desde una mirada imparcial, lo deberían hacer, pero no tienen cómo ni tampoco EPS capaces de recibir a esa población. La situación es un monstruo que ellos crearon y ahora no saben qué hacer porque el deterioro financiero fue total”, expresó Vesga. Un botón de muestra es Sanitas EPS, que estuvo intervenida desde abril de 2024 hasta junio de 2025, incrementó sus pérdidas en $1 billón.

Por su parte, el profesor y economista de la salud, Paúl Rodríguez, la expresó a este diario que para liquidar una EPS se necesita un concepto de la superintendencia para poder quitarla de operación. “Lo más común es que haya intervención cuando la aseguradora esté muy mal y el resultado casi siempre ha sido una liquidación. En este caso, las intervinieron cuando no estaban tan mal y el sustento para ello está discutido”, dijo.

¿Y los afiliados para dónde se irían?

Con la claridad de que el Gobierno sí puede liquidar a las intervenidas, salta a la vista otra pregunta: ¿los afiliados para dónde irían? Normalmente, cuando una EPS es liquidada sus usuarios son trasladados y reasignadas a las demás, teniendo en cuenta las zonas de operación y el nivel de competencia. Sin embargo, el experto Rodríguez califica que esa situación sería “inimaginable”, con el antecedente de Saludcoop. Entérese: Aumentan quejas por falta de medicamentos tras ruptura entre Nueva EPS y Colsubsidio: Defensoría pide actuación de Supersalud Esa EPS tenía 5,2 millones de usuarios, entró en liquidación y desapareció en 2016. Esa población fue reasignada a las aseguradoras Medimás y Cafesalud. Ambas también desaparecieron después de eso. Ese panorama, a juicio de Rodríguez, replicado en las situaciones y condiciones actuales “sería un desastre de proporciones bíblicas”. Habrá que esperar si las palabras de Petro fueron uno de sus tantos comentarios al aire cuando habla en público, una orden al ministro de Salud o una forma de hacer presión. El tiempo dará las respuestas.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántas EPS están intervenidas actualmente? Ocho EPS, que agrupan a cerca de 22,8 millones de colombianos. ¿Es legal que el Gobierno liquide EPS? Sí. La Supersalud tiene esa facultad cuando no se corrigen los problemas financieros y operativos. ¿Qué pasaría con los afiliados si liquidan las EPS? Serían reasignados a otras EPS, pero expertos advierten que hoy no hay capacidad suficiente para absorberlos sin generar un colapso.