Revelan resultados médicos de Samantha, la perrita víctima de brutal maltrato en Bogotá: presenta fracturas antiguas y daño en la columna

La exdirectora del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) de Bogotá aseguró que la perrita ya había sido rescatada por maltrato en 2018, pero las autoridades permitieron que el señalado agresor la recuperara.

  Los exámenes médicos a la Golden retriever rescatada fueron practicados por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). FOTO: ALCALDÍA DE BOGOTÁ
El Colombiano
31 de octubre de 2025
bookmark

El caso de Samantha, una perrita de 14 años víctima de maltrato animal en la localidad de Usaquén, en Bogotá, continúa generando indignación y seguimiento por parte de las autoridades y defensores de animales.

El IDPYBA, en conjunto con la Policía Ambiental y Ecológica, la Policía Nacional, la Alcaldía Local de Usaquén y la Fiscalía General de la Nación, logró rescatar a Samantha tras un video viral en redes sociales donde se observaba cómo su tenedor la golpeaba fuertemente, aparentemente por haberse orinado en un pasillo del edificio donde residía.

Luego de su rescate por parte del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), se conocieron los resultados de los exámenes médico-veterinarios que revelan el delicado estado de salud en que se encontraba la canina.

El equipo veterinario del IDPYBA realizó una valoración inicial y determinó que la perrita presentaba dolor y signos compatibles con agresiones físicas recientes.

En contexto: El terrible maltrato que sufría perrita en Bogotá a manos de su cuidador

Por las condiciones en las que se encontraba, el Instituto emitió un concepto técnico desfavorable, y la Policía Ambiental y Ecológica procedió con la aprehensión material preventiva, dejando a Samantha bajo custodia del IDPYBA.

Posteriormente, la entidad reveló los resultados detallados de los exámenes clínicos y radiográficos practicados a la perrita:

“El equipo veterinario evidenció dolor en la zona de la columna y las costillas junto con signos de molestia articular que están siendo monitoreados. Además, presenta lesiones dermatológicas y pequeñas masas cutáneas en la región mandibular y labial actualmente bajo observación. Los estudios radiográficos mostraron una fractura antigua en una costilla del lado izquierdo, además de cambios degenerativos crónicos en la columna vertebral y articulaciones compatibles con procesos de larga evolución. En la ecografía abdominal se evidenciaron cambios en el vaso, hallazgos que están siendo evaluados mediante estudios complementarios para determinar su naturaleza”, informó el IDPYBA.

Actualmente, Samantha está bajo tratamiento para controlar el dolor, monitoreo constante y cuidados especializados, además del seguimiento de su comportamiento y apetito. Al hombre también se le aprehendieron dos gatos que tenía en su apartamento.

Mientras se adelanta la recuperación de Samantha, las evidencias y material probatorio recopilados por las autoridades serán enviados a los inspectores de Policía, quienes determinarán si el caso avanza por la vía administrativa o penal.

En ese sentido, la senadora y defensora animal Andrea Padilla Villarraga explicó las posibles sanciones al señalado maltratador.

“Si se establecen lesiones graves, la vía puede ser penal: prisión o multa + inhabilidades de hasta 5 años + prohibición de tenencia (en 6 meses van ocho presos, si es que la justicia se midiera por carcelazos) + registro en el sistema de personas condenadas. Si la vía es administrativa por lesiones leves: multa de hasta 60 SMLMV ($85.410.000) + prohibición de tenencia de animales + decomiso (no devolución) de los animales + registro en el sistema de medidas correctivas”, indicó.

Por su parte, la exdirectora del IDPYBA y actual senadora Clara Lucía Sandoval denunció en redes sociales que la perrita habría sido víctima de maltrato en 2018 y su tenedor le cambió su nombre.

“Me duele en el alma volver a hablar de ‘Sara’, la perrita que rescatamos del maltrato en 2018 cuando era directora del IDPYBA. Con horror me entero que su agresor, para ocultar su delito, le cambió el nombre a ‘Samantha’. En aquel momento hicimos todo para protegerla. Una batalla legal que duró más de un año, pero en 2019 el Consejo de Estado determinó que solo los inspectores de policía podían decidir sobre su devolución y custodia”, escribió.

Actualmente, Samantha continúa recibiendo atención médica y emocional especializada bajo el cuidado del IDPYBA, mientras las autoridades competentes determinan las acciones judiciales contra el presunto responsable.

