Revelan resultados médicos de Samantha, la perrita víctima de brutal maltrato en Bogotá: presenta fracturas antiguas y daño en la columna

El caso de Samantha, una perrita de 14 años víctima de maltrato animal en la localidad de Usaquén, en Bogotá, continúa generando indignación y seguimiento por parte de las autoridades y defensores de animales.

El IDPYBA, en conjunto con la Policía Ambiental y Ecológica, la Policía Nacional, la Alcaldía Local de Usaquén y la Fiscalía General de la Nación, logró rescatar a Samantha tras un video viral en redes sociales donde se observaba cómo su tenedor la golpeaba fuertemente, aparentemente por haberse orinado en un pasillo del edificio donde residía.

Luego de su rescate por parte del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), se conocieron los resultados de los exámenes médico-veterinarios que revelan el delicado estado de salud en que se encontraba la canina.

El equipo veterinario del IDPYBA realizó una valoración inicial y determinó que la perrita presentaba dolor y signos compatibles con agresiones físicas recientes.

Por las condiciones en las que se encontraba, el Instituto emitió un concepto técnico desfavorable, y la Policía Ambiental y Ecológica procedió con la aprehensión material preventiva, dejando a Samantha bajo custodia del IDPYBA.

Posteriormente, la entidad reveló los resultados detallados de los exámenes clínicos y radiográficos practicados a la perrita:

“El equipo veterinario evidenció dolor en la zona de la columna y las costillas junto con signos de molestia articular que están siendo monitoreados. Además, presenta lesiones dermatológicas y pequeñas masas cutáneas en la región mandibular y labial actualmente bajo observación. Los estudios radiográficos mostraron una fractura antigua en una costilla del lado izquierdo, además de cambios degenerativos crónicos en la columna vertebral y articulaciones compatibles con procesos de larga evolución. En la ecografía abdominal se evidenciaron cambios en el vaso, hallazgos que están siendo evaluados mediante estudios complementarios para determinar su naturaleza”, informó el IDPYBA.

Actualmente, Samantha está bajo tratamiento para controlar el dolor, monitoreo constante y cuidados especializados, además del seguimiento de su comportamiento y apetito. Al hombre también se le aprehendieron dos gatos que tenía en su apartamento.