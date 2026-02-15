Luto en el Valle: niña de 7 años murió por bala perdida en medio de un ataque sicarial

La celebración de amor y amistad se convirtió en una tragedia para familiares y vecinos de Violeta, la niña que murió por una bala perdida en medio de un ataque sicarial en el municipio de Versalles, en el norte del Valle del Cauca.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 14 de febrero, en el sector Las Olivas del municipio de Versalles, cuando sicarios que se movilizaban a bordo de una motocicleta atacaron a un hombre de 60 años, identificado como Mario Gómez García, que falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

En medio del ataque una de las balas alcanzó a la menor, que jugaba en el ante jardín de su casa. Violeta, como fue identificada por la Alcaldía, fue auxiliada de inmediato y trasladada a un centro asistencial, pero falleció un par de horas después como consecuencia de la lesión.

“Como alcaldesa del municipio de Versalles y en nombre de toda la comunidad, expreso mi más profundo rechazo al hecho acontecido el día de ayer. También expresamos nuestra sincera solidaridad a las familias de las víctimas y compartimos el profundo dolor que siente toda la comunidad de Versalles por la pérdida de Violeta, una niña de tan solo 7 años”, dijo la alcaldesa Alba Marina Gómez.