“No podemos cargarle al Acuerdo la responsabilidad de las aberraciones actuales del país”: Juan Manuel Santos

Juan Manuel Santos defendió el acuerdo de paz y la labor de la JEP tras la condena a exjefes de las Farc por secuestro. Rechazó que se culpe al pacto de los problemas actuales y pidió recordar sus logros en la reducción del conflicto.

  • Expresidente Juan Manuel Santos y alias Timochenko en la firma del Acuerdo de Paz año 2016. Foto: Colprensa
El Colombiano
hace 14 horas
bookmark

Después de conocerse la histórica condena contra el último secretariado de las Farc por el delito de secuestro, se pronunció el expresidente Juan Manuel Santos, uno de los protagonistas del acuerdo de paz que abrió la puerta a sanciones alternativas para los máximos responsables de crímenes cometidos en el conflicto armado.

El exmandatario y Nobel de la Paz defendió las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que impuso ocho años de restricción de derechos y libertades a ocho exjefes guerrilleros, entre ellos Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko.

Reconoció que entiende la frustración de muchos colombianos que consideran las penas “débiles”, pero subrayó que estas responden a los compromisos asumidos por el Estado para poner fin a más de cinco décadas de confrontación.

“Fue producto de una negociación difícil, pero necesaria. Lo que hoy no podemos permitir es que este debate se use para desfigurar la importancia del proceso de paz y cargarle a ese acuerdo la responsabilidad de los males y aberraciones que hoy enfrenta el país”, afirmó Santos.

Contexto: la histórica condena a exjefes guerrilleros

En un breve video, recordó los costos de la guerra y el punto de quiebre que llevó a la negociación. “Se nos olvida de dónde veníamos, de una guerra a muerte, de secuestros, de extorsiones, de sangre y crueldad (...) Yo, como ministro de Defensa y luego como presidente, comandé operaciones que debilitaron como nunca a la guerrilla. No se sentaron a negociar por cortesía, se sentaron porque los obligamos a punta de garrote”, enfatizó.

Santos resaltó que gracias al acuerdo la guerrilla más grande del continente desapareció, más de 13.000 combatientes dejaron las armas y se avanzó en cerrar un ciclo de violencia. Al mismo tiempo, lanzó críticas a la falta de implementación: “En eso el Estado ha fallado. A unos les dio miedo que funcionara y decidieron reeditar la guerra. A otros, que aparentemente creían en la paz, solo les servía si era la suya, más grande, más pomposa, una supuesta paz total”.

Le puede interesar: “Aquí lo espero si quiere”: Petro reta a Trump y le dice que descertificación es una “grosería”.

El expresidente concluyó que las actuales problemáticas de seguridad no son consecuencia del acuerdo, sino del incumplimiento en su ejecución. “Hoy vemos las consecuencias: violencia reciclada, territorios abandonados, y hasta la descertificación de Estados Unidos, por un fracaso visible en la lucha contra las drogas”.

¿Qué sanción impuso la JEP a los exjefes de las Farc?
Ocho años de restricción de libertades y derechos, en proyectos restaurativos, por crímenes de secuestro.
¿Qué opina Santos sobre sanciones de la la JEP a los exjefes de las Farc?
Acepta que parecen “débiles”, pero afirma que cumplen lo pactado y fueron clave para terminar la guerra.
¿Son culpa del acuerdo los problemas actuales de seguridad?
No, Santos asegura que se deben al incumplimiento estatal y al abandono de territorios, no al pacto de paz.
Utilidad para la vida