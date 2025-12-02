x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Usuarios reportaron de nuevo caída de Nequi en plena temporada decembrina, ¿qué dice la app?

Nequi enfrentó caídas repetidas en plena temporada alta mientras estrena su nueva infraestructura en la nube diseñada para soportar hasta 80 millones de transacciones.

  • Reporte de caída de Nequi este martes 2 de diciembre. FOTO: Tomada de redes.
    Reporte de caída de Nequi este martes 2 de diciembre. FOTO: Tomada de redes.
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

Diciembre volvió a poner a prueba a Nequi. En menos de una semana, la billetera digital sufrió varias caídas que dejaron a miles de usuarios sin poder pagar taxis, gasolina, compras o transporte justo en horas laborales.

El episodio ocurre mientras la plataforma estrena una migración tecnológica que, en teoría, debía blindarla para los días más exigentes del año.

En la mañana de este martes 2 de diciembre, cientos de usuarios reportaron la indisponibilidad total de la aplicación.

Y no fue un hecho aislado. El viernes 28 de noviembre, el pasado 19 de noviembre y este lunes 1 de diciembre se habían presentado fallas similares. Para una billetera usada a primera hora por trabajadores y estudiantes, el impacto fue inmediato.

Entérese: Nequi reporta fallas, otra vez: envíos y QR entre cuentas presentan interrupciones

Desde el equipo de Nequi le indicaron a EL COLOMBIANO que sí hubo intermitencia en el servicio y que el área de TI está restableciendo el servicio. “En este momento estamos revisando lo que pasa con nuestra app Nequi. Trabajamos para arreglarlo rápidamente”.

A las 7:30 a.m. desde la compañía financiera reportaron que el servicio se restableció y que la app funciona al 100%

Reporte de la caída de Nequi por un usuario.
Reporte de la caída de Nequi por un usuario.

Lea más: Usuarios de Nequi reportan fallas en la aplicación durante la mañana del Black Friday

Diciembre, el mes más crítico: hasta 80 millones de transacciones diarias

La plataforma ya había advertido a EL COLOMBIANO que diciembre sería su “temporada más exigente del año”, por el pago de aguinaldos, vacaciones, compras navideñas, envíos entre familiares y retiros se disparan.

Según su CEO, Andrés Vásquez, Nequi espera jornadas con hasta 80 millones de transacciones diarias, un nivel de presión técnica que exige músculo, precisión... y cero margen de error.

En diálogo con este diario, Vásquez explicó que la empresa culminó un largo proyecto de 18 meses para migrar su core bancario, el sistema donde se registran cuentas, movimientos, saldos y cálculos contables, hacia una infraestructura completamente en la nube.

Hasta hace poco, una parte crítica de la operación seguía en servidores propios, lo que limitaba el crecimiento. Hoy, el corazón del sistema corre sobre tecnologías de Google, Microsoft y AWS, gigantes reconocidos por su capacidad de procesar millones de operaciones simultáneas.

El objetivo es escalar rápido cuando sube la demanda y evitar caídas cuando “medio país está pagando aguinaldos”, según palabras del propio CEO.

Además: Así funcionan los ‘Papayazos bailables’, la jugada de Nequi para frenar fraudes, robos y estafas en diciembre

Vásquez reconoció que la migración mejora sustancialmente la capacidad de Nequi, pero también fue claro: “¿Garantiza que nunca habrá fallas? En tecnología no existe esa palabra. Pero sí nos deja parados en una posición mucho más sólida”.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida