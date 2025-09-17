x

Senado aprobó proposición que declara al Cartel de los Soles como organización criminal transnacional y terrorista

La decisión contrastó con la posición del presidente Gustavo Petro. El mandatario había negado la existencia del grupo narcocriminal venezolano.

  • La proposición de declarar como terrorista al Cartel de los Soles tuvo 33 votos a favor y 20 en contra en el Senado. FOTO: Colprensa
Colprensa
hace 9 horas
bookmark

El Senado de la República aprobó este martes una proposición en la que califica al denominado Cartel de los Soles como una organización criminal de carácter transnacional.

La decisión se tomó con 33 votos a favor y 20 en contra, y se sustenta en las acusaciones de narcotráfico, lavado de dinero y presunto financiamiento a grupos terroristas.

El texto aprobado por la plenaria advierte que esta estructura representa “una grave amenaza contra los derechos humanos de los habitantes del territorio colombiano, la estabilidad institucional, la seguridad nacional, el orden constitucional y la integridad territorial”.

Países como República Dominicana, Argentina, Ecuador y Paraguay también declararon como terrorista al “Cartel de los Soles”, siguiendo la línea estadounidense.

Puede leer: “Lo que Pablo Escobar un día soñó, hoy Maduro lo ha conseguido”: Parlamento Europeo le pide a la UE incluir al Cartel de los Soles en lista de organizaciones terroristas

Además, la Cámara Alta instó al presidente Gustavo Petro a cumplir con los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

En el documento se señala: “En tal virtud, el Senado de la República exhorta al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, para que honre los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional”.

La decisión del Senado contrasta con declaraciones recientes del jefe de Estado. El mes pasado, Petro manifestó que “no existe” el Cartel de los Soles, calificándolo como “la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”.

La discusión sobre esta organización no es nueva. Desde el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos ha señalado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar el Cartel de los Soles junto con altos mandos militares y funcionarios de su administración. En 2020, el Departamento de Justicia estadounidense presentó cargos por narcotráfico y terrorismo contra el mandatario.

Más recientemente, la fiscal general Pam Bondi anunció el pasado 7 de agosto una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita capturar a Maduro por sus presuntos nexos con el tráfico de drogas.

Lea aquí: “Ya lo descubrirás”: nuevo anuncio de Trump sobre ofensiva de Estados Unidos contra carteles en Venezuela

