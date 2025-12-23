¿Por qué Petro pasó de presumir “la cuarta mejor economía” a declarar emergencia económica en tan solo 7 días?

En tan solo una semana el Gobierno mostró dos caras de la moneda. El 15 de diciembre celebraba con bombos y platillos que The Economist ubicara a Colombia como la cuarta economía con mejor desempeño de la Ocde en 2025. Incluso, el presidente Gustavo Petro sacó pecho: “Nos reconoce como la cuarta mejor economía (...) por eso nos buscan para dialogar verdaderos empresarios de todo el país y del mundo”.
Sin embargo, el lunes 22 de diciembre, el mismo gabinete que presumía el “milagro colombiano” firmó el decreto que declara la emergencia económica. El contraste llama la atención: ¿cómo un país que está en el “top” 5 mundial necesita medidas extraordinarias para hacerle el quite a una crisis el próximo año?
La respuesta, a ojos de expertos, reside en un crecimiento que, aunque real en las cifras del PIB (de 3,4% este año, para The Economist), se está construyendo “al debe”. Es decir, la economía colombiana se está expandiendo a punta de gasto público desbordado y consumo de los hogares, y la cuenta de cobro en los próximos meses podría ser dura.
De fondo se cocina un déficit fiscal histórico. Mientras el Ministerio de Hacienda se enfoca en resaltar el dinamismo económico, las cuentas públicas reflejan que el Estado gasta mucho más de lo que recauda.