¿Siguen consecuencias de la Lista Clinton? Buscan información en tres países

Desde el 27 de octubre el presidente Gustavo Petro ha estado en una gira internacional por varios países de Medio Oriente. Entre ellos ya ha visitado Arabia Saudita y Egipto, y este domingo llegó a Catar, dónde estará hasta el próximo 4 de noviembre.
El recorrido, además de desatar críticas por su intensa agenda de viajes durante el 2025, resulta que se lleva a cabo en medio de la crisis diplomática que enfrenta con Estados Unidos. Y, esto, luego de haber sido agregado a la lista de la Ofac el pasado 24 de octubre. Lo anterior, enmarcado bajo el grave señalamiento del gobierno de Estados Unidos, de que el presidente colombiano sería un supuesto cómplice del tráfico internacional de cocaína.
Esta inclusión a en la Lista Clinton, ha configurado un sinfín de consecuencias y reacciones políticas en el país. En su momento, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó que “desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”.
En el informe oficial sobre esta decisión, conocido por EL COLOMBIANO, el Tesoro recalcó que “Colombia sigue siendo el principal productor y exportador mundial de cocaína. La cocaína colombiana suele ser adquirida por carteles mexicanos, quienes luego la introducen de contrabando a Estados Unidos a través de la frontera sur. Es una sustancia regulada que representa una importante amenaza para Estados Unidos, a pesar de la reciente y frívola comparación de Gustavo Petro sobre su consumo con el whisky”. La sanción, de carácter administrativo y financiero, también fue aplicada a su “círculo más cercano”.
Sin embargo, parece que las retaliaciones norteamericanas no han parado ahí.