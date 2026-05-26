De no creer: taxista dejó su carro con las llaves puestas y un borracho le hizo la carrera en Tunja

Lo que parece el comienzo de un chiste ocurrió realmente en Tunja. Un taxista dejó su vehículo estacionado con las llaves puestas mientras ingresaba a un casino y, en cuestión de minutos, un hombre en aparente estado de embriaguez terminó al volante del carro, la noche de copas del sujeto terminó con un taxi parqueado frente a su casa y una llamada de disculpas a la Policía.
Según la reconstrucción de los hechos, el ciudadano se acercó al taxi con la intención de pedir una carrera. Sin embargo, al encontrar el vehículo vacío y con las llaves disponibles, decidió ocupar el puesto del conductor y arrancar.