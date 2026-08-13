Hay acuerdo para que Ferran Torres llegue al PSG

El FC Barcelona y el Paris Saint-Germain llegaron a un principio de acuerdo para el pase al club francés de Ferran Torres, héroe de España en la final ganada del Mundial 2026, publicó la prensa española este jueves.
Según las informaciones, el acuerdo sería por casi 50 millones de euros (unos 57 millones de dólares) y solo quedarían por cerrarse cuestiones burocráticas y legales, así como el reconocimiento médico, antes de proceder al anuncio oficial del traspaso.
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