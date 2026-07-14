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En Arauca encontraron rampas de lanzamiento de bombas para atentar contra la Fuerza Pública

Con ese mismo sistema se produjo el ataque a una base militar araucana que acabó el proceso de paz con el ELN.

  • Estas son las rampas de lanzamiento artesanales encontradas en el bosque de Puerto Rondón, Arauca. FOTO: CORTESÍA DEL EJÉRCITO.
    Estas son las rampas de lanzamiento artesanales encontradas en el bosque de Puerto Rondón, Arauca. FOTO: CORTESÍA DEL EJÉRCITO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 5 horas
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Una certera información obtenida por la Inteligencia Militar permitió localizar 16 rampas de propulsión de tatucos, con los que los grupos terroristas suelen atacar las bases y estaciones de la Fuerza Pública en el departamento de Arauca.

De acuerdo con la información de la Octava División del Ejército, el hallazgo se presentó en un área boscosa del municipio de Puerto Rondón, adonde llegaron los uniformados de la Fuerza de Despliegue Rápido N°8 (Fudra).

El objetivo era interceptar un arsenal del frente Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el cual “pretendía llevar a cabo acciones terroristas en contra de unidades militares y de policía, encargadas de la seguridad en el departamento de Arauca”, según el reporte de la Institución castrense.

En dicho bosque encontraron las 16 rampas de fabricación artesanal, además de 120 kilos de explosivos ya acondicionados para el lanzamiento.

Esta clase de rampas suelen instalarse en camiones, volquetas o en la parte alta de los cerros, para propulsar granadas de mortero y tatucos (cilindros-bomba) contra objetivos militares.

Un hallazgo de este tipo, y en esa zona, es importante porque con esa modalidad se produjo el recordado atentado en Arauca contra el cantón del Batallón de Artillería de Campaña N°18, adscrito a la Octava División, en el corregimiento de Puerto Jordán.

Sucedió el 17 de septiembre de 2024, cuando los subversivos usaron una volqueta cargada de tierra, la cual estacionaron en una vía a 900 metros de una escuela rural. En el volco acondicionaron las rampas de lanzamiento para cilindros-bomba y dispararon 17 de estos artefactos contra la base.

Las bombas destruyeron el techo y los ventanales de varias edificaciones dentro de la guarnición, y causaron heridas a 27 uniformados. Horas después se confirmó la muerte de dos de ellos, los soldados profesionales Julián Patiño Arango y Bayron Andrés Correa Vargas.

Por ese hecho, el presidente Gustavo Petro suspendió el proceso de paz con el grupo terrorista.

“La incautación de este material reduce las capacidades de estos grupos, limita su capacidad de intimidación sobre las comunidades y contribuye al fortalecimiento del control territorial que ejerce el Ejército en esta zona del país”, recalcó la Octava División en su comunicado.

El coronel Silvano Sánchez, comandante de la Fudra N°8, comentó que el material bélico fue destruido por sus hombres. “Se evitó un grave daño a la población y a los derechos humanos”, afirmó.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Atentado en Arauca acabó la mesa de paz con el ELN.

¿Qué son los tatucos y cómo los utilizan los grupos armados en Colombia?
Los tatucos son artefactos explosivos de fabricación artesanal, generalmente elaborados con cilindros de gas cargados de explosivos, que se lanzan mediante rampas improvisadas contra objetivos militares o policiales. Según la información del Ejército, el ELN pretendía emplear este tipo de armamento para atacar unidades de la Fuerza Pública en Arauca.
¿Qué relación tiene este hallazgo con el ataque al Batallón de Puerto Jordán en 2024?
El hallazgo recuerda el atentado del 17 de septiembre de 2024 contra el Batallón de Artillería de Campaña N° 18, en Puerto Jordán, donde el ELN utilizó una volqueta equipada con rampas para lanzar 17 cilindros-bomba contra la base militar. Ese ataque dejó 25 uniformados heridos y provocó la muerte de dos soldados profesionales.
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