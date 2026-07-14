En Arauca encontraron rampas de lanzamiento de bombas para atentar contra la Fuerza Pública

Una certera información obtenida por la Inteligencia Militar permitió localizar 16 rampas de propulsión de tatucos, con los que los grupos terroristas suelen atacar las bases y estaciones de la Fuerza Pública en el departamento de Arauca.
De acuerdo con la información de la Octava División del Ejército, el hallazgo se presentó en un área boscosa del municipio de Puerto Rondón, adonde llegaron los uniformados de la Fuerza de Despliegue Rápido N°8 (Fudra).
El objetivo era interceptar un arsenal del frente Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el cual “pretendía llevar a cabo acciones terroristas en contra de unidades militares y de policía, encargadas de la seguridad en el departamento de Arauca”, según el reporte de la Institución castrense.
En dicho bosque encontraron las 16 rampas de fabricación artesanal, además de 120 kilos de explosivos ya acondicionados para el lanzamiento.