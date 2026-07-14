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Hasta uno de cada cuatro trabajadores digitales cambia de empresa en Colombia

La expansión de sectores como la tecnología, la analítica de datos y la inteligencia artificial mantiene alta la demanda de talento especializado en Colombia. Sin embargo, la elevada rotación laboral está obligando a las empresas a replantear sus estrategias de fidelización.

  • Las empresas fortalecen programas de formación, certificaciones y desarrollo profesional para retener talento digital. FOTO GETTY
    Las empresas fortalecen programas de formación, certificaciones y desarrollo profesional para retener talento digital. FOTO GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 1 hora
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Mientras la economía digital colombiana sigue expandiéndose, las empresas enfrentan un desafío que va más allá de ofrecer mejores salarios. La creciente demanda por perfiles especializados en tecnología, datos, analítica e inteligencia artificial está obligando a las organizaciones a replantear sus estrategias para atraer y, sobre todo, retener talento en un mercado donde la rotación puede alcanzar el 25%.

Así lo revelan los estudios Talent Trends 2026: Spotlight en Tecnología, de Michael Page, y Tendencias de Talento en la Industria del Marketing y la Publicidad Digital, de IAB Colombia, que evidencian un cambio en las prioridades de los profesionales del sector y el impacto que esto tiene sobre una industria en plena expansión.

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Actualmente, Colombia registra más de 12.500 posiciones especializadas dentro del ecosistema digital, en un contexto en el que la inversión en publicidad digital alcanzó $3,04 billones, con un crecimiento de 7,6%, impulsando la demanda de perfiles relacionados con tecnología, automatización, producto digital, analítica y ciencia de datos.

Sin embargo, la oferta de talento no crece al mismo ritmo. Las empresas reportan dificultades para encontrar profesionales con habilidades técnicas avanzadas, pensamiento analítico y conocimientos interdisciplinarios, un desbalance que se refleja en una alta movilidad laboral dentro del sector.

Según el informe, la rotación promedio en la industria digital oscila entre 10% y 25%, mientras que los trabajadores de las nuevas generaciones permanecen entre 1,5 y dos años en una misma organización.

La competencia ya no es solo por salario

En medio de ese escenario, el salario dejó de ser el único factor para atraer profesionales.

El estudio muestra que 75% de los trabajadores tecnológicos busca desarrollar nuevas habilidades, 68% quiere acceder a certificaciones y 52% prioriza participar en proyectos más complejos y retadores, evidenciando un cambio en las expectativas del talento especializado.

“Estamos observando una evolución en las prioridades del talento digital. Aunque la compensación continúa siendo importante, cada vez más profesionales evalúan aspectos como las oportunidades de aprendizaje, el desarrollo de carrera y la posibilidad de participar en proyectos que les permitan generar un mayor impacto dentro de las organizaciones”, explicó Andrés Delgado, Senior Executive Manager de Michael Page Tecnología.

El avance de la inteligencia artificial también está modificando el perfil del trabajador digital.

Actualmente, 84% de los profesionales utiliza herramientas de IA en sus labores diarias, mientras que 87% considera que estas tecnologías mejoran su productividad, lo que incrementa la necesidad de capacitación permanente para mantenerse competitivo.

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Las empresas cambian su estrategia

La combinación entre una demanda creciente y una oferta limitada de talento está llevando a las compañías a ampliar su propuesta de valor para los empleados.

Además de los incrementos salariales, las organizaciones están fortaleciendo programas de upskilling y reskilling, rutas de crecimiento profesional, acceso a certificaciones, esquemas de trabajo flexible y beneficios orientados al bienestar.

“Hoy las empresas no solo compiten por atraer talento especializado, también por lograr que ese talento quiera quedarse. Por eso vemos que aspectos como el aprendizaje continuo, las oportunidades de crecimiento y la posibilidad de asumir nuevos retos están ganando cada vez más peso en las decisiones de los profesionales”, agregó Delgado.

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Un mercado cada vez más competitivo

Los resultados reflejan la madurez que empieza a alcanzar el mercado laboral digital colombiano.

Con una economía que continúa acelerando su transformación tecnológica y una inversión creciente en publicidad y servicios digitales, la presión por conseguir perfiles especializados seguirá aumentando.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas vacantes especializadas hay en el ecosistema digital de Colombia?
Según los estudios de Michael Page e IAB Colombia, el país registra más de 12.500 posiciones especializadas en el ecosistema digital, impulsadas por la creciente demanda de perfiles en tecnología, analítica, datos, automatización y producto digital.
¿Por qué las empresas tienen dificultades para contratar talento digital?
Las compañías reportan una escasez de profesionales con habilidades técnicas avanzadas, capacidades analíticas y conocimientos interdisciplinarios. Además, la rápida evolución tecnológica exige una actualización constante de las competencias laborales.
¿Cómo está creciendo la economía digital en Colombia?
El mercado continúa expandiéndose. La inversión en publicidad digital alcanzó $3,04 billones, con un crecimiento de 7,6%, lo que ha incrementado la demanda de talento especializado para acompañar la transformación digital de las empresas.
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