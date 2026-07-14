La periodista española que estalló en vivo, abandonó el set y citó a Gabriel García Márquez: “¡Prefiero comer mierda!”

Con una gran carga emocional que brotaba de su pecho, Marta Gómez Montero estalló en pleno programa en vivo Malas Lenguas Noche, de Radio Televisión Española (RTVE), y abandonó el set entre lágrimas después de referirse a las declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre el absentismo laboral y las bajas médicas. Así se lo hizo saber al presentador, Jesús Cintora, a quien se dirigió en presencia de los demás invitados para afirmar que no soportaba más los ataques en su contra y que prefería abandonar el programa. Lea también: La paisa que comparte los secretos de las plantas medicinales La periodista española expresó, en medio de su frustración, que estaba en ese programa porque debía cumplir con su papel de madre y llevar el sustento a su hogar, pero que no estaba dispuesta a seguir siendo vulnerada, como ocurrió durante ese episodio.

Gómez Montero se desahogó citando una de las obras más exitosas del fallecido escritor colombiano Gabriel García Márquez: “No voy a contestar, Jesús. Lo siento, no me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada. He aguantado mucho tiempo, he aguantado por pagar las facturas, por mis hijos, pero ya no aguanto más”. Entérese: Rihanna regresa a los escenarios tras años de ausencia y sorprende en concierto de Jay-Z En ese momento hizo referencia a un fragmento de la novela El coronel no tiene quien le escriba, cuando el coronel pronuncia una de las frases más recordadas de la obra. “Hay un libro magnífico que se llama El coronel no tiene quien le escriba. Al final, su mujer, que quería vender el gallo, le pregunta: ‘¿Qué vamos a comer?’. ‘¡Mierda!’, responde el protagonista. Pues yo, Cintora, prefiero comer mierda”.

El regreso Marta Gómez Montero

En ese momento, el presentador guardó silencio y dio continuidad al programa. Sin embargo, horas después, el presidente de RTVE, José Pablo López Sánchez, se pronunció durante una rueda de prensa para lamentar lo ocurrido y aseguró que tanto él como el presentador Jesús Cintora le ofrecieron disculpas a Marta Gómez Montero. Un día después, la periodista regresó a Malas Lenguas Noche para continuar con su trabajo en Radio Televisión Española (RTVE). Durante la emisión, anunció que había limado asperezas con Cintora y agradeció el gesto tanto del presentador como del presidente de la corporación. “Estoy tranquila y reconfortada por la actitud que han tenido el presidente de la corporación y tú, Jesús Cintora. Somos humanos y hay días en los que tenemos impulsos. Seguiremos trabajando”, afirmó mientras se daba la mano con el presentador como señal de paz y reconciliación. Preguntas y respuestas

¿Por qué Marta Gómez Montero abandonó el programa Malas Lenguas Noche en pleno directo? Marta Gómez Montero abandonó el programa porque afirmó sentirse “absolutamente humillada” durante la emisión. La periodista dijo que ya no estaba dispuesta a soportar más situaciones que consideraba ataques en su contra. ¿Qué relación tuvo Gabriel García Márquez con el discurso de Marta Gómez Montero? La periodista citó la novela El coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez para expresar su estado de ánimo. Recordó el célebre diálogo final de la obra y utilizó la frase “Prefiero comer mierda” como una metáfora para explicar que prefería afrontar dificultades económicas antes que seguir sintiéndose humillada. ¿RTVE pidió disculpas a Marta Gómez Montero tras lo ocurrido? Sí. Horas después del incidente, el presidente de RTVE, José Pablo López Sánchez, informó que tanto él como el presentador Jesús Cintora ofrecieron disculpas a la periodista por lo sucedido durante la emisión. ¿Marta Gómez Montero regresó a Malas Lenguas Noche después del incidente? Sí. La periodista volvió al programa al día siguiente y explicó que había resuelto las diferencias con Jesús Cintora. Además, agradeció públicamente las disculpas recibidas y aseguró que continuaría desempeñando su trabajo en RTVE.