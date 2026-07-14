La periodista española que estalló en vivo, abandonó el set y citó a Gabriel García Márquez: “¡Prefiero comer mierda!”

Con una gran carga emocional que brotaba de su pecho, Marta Gómez Montero estalló en pleno programa en vivo Malas Lenguas Noche, de Radio Televisión Española (RTVE), y abandonó el set entre lágrimas después de referirse a las declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre el absentismo laboral y las bajas médicas.
Así se lo hizo saber al presentador, Jesús Cintora, a quien se dirigió en presencia de los demás invitados para afirmar que no soportaba más los ataques en su contra y que prefería abandonar el programa.
Lea también: La paisa que comparte los secretos de las plantas medicinales
La periodista española expresó, en medio de su frustración, que estaba en ese programa porque debía cumplir con su papel de madre y llevar el sustento a su hogar, pero que no estaba dispuesta a seguir siendo vulnerada, como ocurrió durante ese episodio.