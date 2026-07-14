Hallan residuos biológicos en el centro estético donde atendieron a Adriana Manotas antes de morir; fue clausurado

El centro estético donde fue atendida Adriana Manotas Rodríguez, la mujer de 52 años que murió tras presentar complicaciones de salud luego de un procedimiento posoperatorio en Bogotá, operaba pese a tener restricciones sanitarias vigentes y fue clausurado por las autoridades tras un operativo en el que se encontraron material quirúrgico, residuos biológicos y más de 100 elementos relacionados con la prestación de servicios de salud. Según informó la Secretaría Distrital de Salud, durante la diligencia judicial adelantada el pasado 10 de julio por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, los equipos técnicos que ingresaron al establecimiento evidenciaron condiciones que, a juicio de la autoridad sanitaria, indicarían que allí se realizaban procedimientos invasivos sin cumplir con la normatividad exigida. En contexto: Muerte de Adriana Manotas reaviva alertas por cirugías estéticas clandestinas en Colombia

La entidad señaló que durante el allanamiento “se encontró material quirúrgico y residuos biológicos”, lo que ”supone que estaban realizando procedimientos invasivos, sin cumplir la normatividad vigente”. Tras la autorización judicial para ingresar al inmueble, funcionarios de la Secretaría participaron en la inspección para verificar las condiciones sanitarias del lugar. Como resultado del operativo, las autoridades ordenaron la clausura temporal total del establecimiento y decomisaron cerca de 108 elementos, entre ellos equipos biomédicos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos, con el propósito de impedir que continuaran siendo utilizados mientras avanza la investigación. Le puede interesar: ¡Qué peligro! Sellaron cinco centros estéticos del barrio Niquía en Bello

El centro estético ya había sido sancionado antes de la muerte de Adriana Manotas

La Secretaría de Salud reveló además que el establecimiento ya había sido objeto de medidas administrativas meses atrás. En noviembre de 2025 impuso “dos medidas sanitarias de seguridad”, una contra el establecimiento y otra contra el profesional que prestaba servicios allí, debido a que ”no se encontraban debidamente habilitados para la prestación de servicios de salud”.

Esas restricciones seguían vigentes cuando ocurrió el caso de Adriana Manotas y, según la entidad, ”fueron vulneradas al seguir realizando actividades ilegales en dicho sitio”. Durante la nueva visita de inspección, las autoridades comprobaron que las irregularidades detectadas anteriormente ”no habían sido subsanadas” y que el lugar “continuaba prestando servicios de salud, desacatando las restricciones establecidas por la autoridad sanitaria”.

Así operaba el centro estético donde atendieron a Adriana Manotas: sin avisos ni registro de salud

El establecimiento operaba en el segundo piso de un edificio ubicado en el barrio Muzú, en la localidad de Puente Aranda. En un primer informe divulgado el mismo 10 de julio, la Secretaría indicó que el sitio funcionaba “sin avisos exteriores, identificación visible o información” que permitiera identificar la prestación de servicios médicos. Además, tras consultar las bases oficiales, estableció que el lugar “no está registrado como prestador de servicios de salud autorizado” y que la persona identificada como representante legal “no está habilitada legalmente como talento humano en salud”. De acuerdo con una investigación de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, el centro operaba bajo el nombre Sthetic Body Bogotá S. A. S., sociedad registrada en Bogotá en agosto de 2024 con un objeto social relacionado con actividades de peluquería y otros tratamientos de belleza. Ese mismo medio estableció que la empresa pertenece en un 99 % a Ingrid Paola Masso Restrepo, mientras el porcentaje restante corresponde a otro accionista.

La emergencia fue reportada el 10 de julio a través de la Línea 123, luego de que Adriana Manotas presentara complicaciones críticas tras asistir a un procedimiento posoperatorio en ese establecimiento. La mujer fue trasladada a una sede de la Cruz Roja en Kennedy, donde falleció pese a los esfuerzos médicos. Por su parte, fuentes de la Fiscalía indicaron que aún esperan el dictamen de Medicina Legal para establecer si existe una relación directa entre el procedimiento realizado y la muerte de la paciente.

Video de cámaras de seguridad muestra los últimos momentos de Adriana Manotas antes de ser trasladada

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que, hacia las 10:00 de la mañana, varias personas sacaron a Adriana Manotas del inmueble. En las imágenes se observa que la mujer, vestida de blanco y con dificultades para caminar, fue subida a un vehículo gris que permaneció poco más de un minuto frente al lugar antes de retirarse. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció sobre el caso y lamentó “profundamente la muerte de Adriana Manotas”, el mandatario aseguró que la investigación es liderada por el CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional e hizo un llamado a la ciudadanía a verificar que cualquier procedimiento quirúrgico sea realizado únicamente en establecimientos autorizados por la Secretaría Distrital de Salud.

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