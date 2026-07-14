Hallan residuos biológicos en el centro estético donde atendieron a Adriana Manotas antes de morir; fue clausurado

El centro estético donde fue atendida Adriana Manotas Rodríguez, la mujer de 52 años que murió tras presentar complicaciones de salud luego de un procedimiento posoperatorio en Bogotá, operaba pese a tener restricciones sanitarias vigentes y fue clausurado por las autoridades tras un operativo en el que se encontraron material quirúrgico, residuos biológicos y más de 100 elementos relacionados con la prestación de servicios de salud.
Según informó la Secretaría Distrital de Salud, durante la diligencia judicial adelantada el pasado 10 de julio por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, los equipos técnicos que ingresaron al establecimiento evidenciaron condiciones que, a juicio de la autoridad sanitaria, indicarían que allí se realizaban procedimientos invasivos sin cumplir con la normatividad exigida.
En contexto: Muerte de Adriana Manotas reaviva alertas por cirugías estéticas clandestinas en Colombia