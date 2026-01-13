Habla María Alejandra Benavides, testigo en caso UNGRD: “Cuando sentí que las cosas no iban bien, no lo reporté”

María Alejandra Benavides, testigo clave en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y exasesora del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, habló por primera vez de su actuación en el escándalo y reiteró que actuó siguiendo órdenes.
Pese a su papel determinante en la judicialización de altos exfuncionarios, eludió responder quién dio las órdenes que activaron el esquema de desvío de recursos que hoy tiene tras las rejas a Bonilla y al exministro del Interior Luis Fernando Velasco.
