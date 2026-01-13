Habla María Alejandra Benavides, testigo en caso UNGRD: “Cuando sentí que las cosas no iban bien, no lo reporté”

María Alejandra Benavides, testigo clave en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y exasesora del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, habló por primera vez de su actuación en el escándalo y reiteró que actuó siguiendo órdenes. Pese a su papel determinante en la judicialización de altos exfuncionarios, eludió responder quién dio las órdenes que activaron el esquema de desvío de recursos que hoy tiene tras las rejas a Bonilla y al exministro del Interior Luis Fernando Velasco.



Le puede interesar: UNGRD | “Si hablaba, mi familia iba a pagar”: María A. Benavides Soto ante Corte Suprema

La confesión de María Alejandra Benavides: “Como funcionaria pública fallé”

En entrevista con Caracol Radio, Benavides reiteró que cumplió funciones de encargo como enlace entre el Congreso y el Ministerio y que durante esa actuación detectó que había situaciones con las que no se sentía “cómoda” pero que no lo denunció. “Yo me equivoqué, lo reconozco. Como funcionaria pública fallé. Cuando sentí que las cosas no iban bien, no lo reporté. Estoy aquí, soy la única que da la cara y está dispuesta a ir ante las autoridades pertinentes porque tengo la tranquilidad de que estoy diciendo la verdad”, afirmó.

¿Quién dio la orden de entregar contratos en el caso UNGRD?

Cuando le preguntaron quién dio la orden de entregar contratos a congresistas, afirmó: “He recibido esta pregunta de quién dio la orden muchas veces ante distintas autoridades, y desconozco esta información”. Dijo que llegó al Ministerio de Hacienda convencida de que trabajaba “para el Estado y no para un gobierno”, y relató que, desde su fe católica, pedía a Dios poder “ayudar a otros”. Sin embargo, aseguró que cuando empezó a conocer lo que ocurría alrededor del encargo que tuvo dentro del ministerio, entendió que ese no era “el sitio en el que quería estar” y que la situación le resultaba “abrumadora”.



Además: Contrato de $36.500 millones revela entramado entre Antioquia y La Guajira con implicados del escándalo UNGRD “Estar bajo las órdenes de una figura de poder que representa los intereses de muchos... que te digan haz esto o haz aquello. ¿Qué pasa si uno dice que no? Es muy difícil”, dijo, al explicar por qué, según su versión, no se opuso con mayor contundencia a lo que luego terminó denunciando. Aun así, reconoció errores. “Yo pequé por no ir más allá, y por eso estoy aquí, con todo el miedo del mundo”, admitió, al tiempo que negó haber sido una ficha política: “No soy una cuota política, soy una persona como cualquier otra. Estoy dando la cara porque no tengo nada que esconder”.