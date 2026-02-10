x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Toque de queda en Montería por inundaciones: horarios y barrios afectados

La restricción regirá entre las 8:00 p. m. y las 6:00 a. m. hasta el 17 de febrero. También habrá limitaciones para vehículos y embarcaciones, con el fin de facilitar las labores de emergencia y proteger a la población. Conozca los detalles aquí.

  • Las fuertes lluvias y el desbordamiento de cuerpos de agua mantienen inundados varios sectores de la margen occidental de Montería, donde rige toque de queda nocturno. FOTO: Alcaldía de Montería.
    Las fuertes lluvias y el desbordamiento de cuerpos de agua mantienen inundados varios sectores de la margen occidental de Montería, donde rige toque de queda nocturno. FOTO: Alcaldía de Montería.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
bookmark

Ante la emergencia provocada por las fuertes lluvias y el desbordamiento de cuerpos de agua en la margen occidental de la ciudad, la Alcaldía de Montería decretó toque de queda en 11 sectores de la Comuna 1, una medida excepcional con la que busca salvaguardar la vida de los habitantes y permitir el trabajo de los organismos de socorro.

Conozca: Alcaldes de municipios inundados de Córdoba se quedaron esperando, en el suelo, que Petro los escuchara

La decisión quedó oficializada mediante el Decreto 0046 del 9 de febrero de 2026, expedido en el marco de la calamidad pública declarada por las inundaciones que han afectado a cientos de familias.

La restricción estará vigente desde el 9 hasta el 17 de febrero, todos los días entre las 8:00 de la noche y las 6:00 de la mañana del día siguiente.

Los barrios cobijados por la medida son Vallejo, El Dorado, El Poblado, La Ribera, República de Panamá, El Níspero, Los Colores, Rancho Grande y La Palma, además de las zonas conocidas como Altos de Cannan y Villa Petro (Zona 1).

Lea también: ¿En busca de culpables por inundaciones? Mientras Petro arremete contra hidroeléctricas, congresistas y magistrados, le recuerdan escándalos de la UNGRD

Durante el horario establecido no se permitirá la circulación de personas, vehículos particulares ni públicos cuyos ocupantes no residan en la comuna. Así mismo, se prohibió la navegación de lanchas, botes y otras embarcaciones no autorizadas, debido a los riesgos que representan las corrientes y los trabajos de rescate en curso.

Las únicas excepciones aplicarán para organismos de socorro, fuerza pública, autoridades de gestión del riesgo, transporte humanitario y personal o contratistas debidamente autorizados por la administración municipal.

La Policía Metropolitana de Montería será la encargada de vigilar el cumplimiento de la medida y de imponer sanciones a quienes la incumplan, conforme al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

@chicanoticias

#Montería | La inundación registrada en la vereda Las Palomas ha generado preocupación entre los habitantes de Montería, debido al riesgo de que las aguas del río Sinú continúen avanzando hacia sectores urbanos densamente poblados de la ciudad. La situación ha encendido las alertas especialmente en la comuna 1, donde comunidades temen que la creciente alcance barrios como Rancho Grande, La Vid, Los Colores, Níspero y El Poblado, zonas históricamente vulnerables durante temporadas de lluvias intensas. Habitantes de la zona señalan que el nivel del río ha aumentado de manera acelerada, lo que ha provocado anegaciones en áreas rurales y mantiene en zozobra a cientos de familias que observan con temor el comportamiento del afluente. Las autoridades locales y organismos de gestión del riesgo mantienen monitoreo permanente del río Sinú y reiteran el llamado a la prevención, recomendando a las comunidades ribereñas mantenerse atentas a la información oficial y preparar planes de evacuación ante un posible desbordamiento. #chcianoticias #chn26inundaciones #chn26laspalomas

♬ sonido original - CHICA NOTICIAS

Desde la Alcaldía, encabezada por el alcalde Hugo Kerguelén, insistieron en que se trata de una disposición temporal orientada exclusivamente a atender una de las emergencias invernales más complejas que ha enfrentado la ciudad en los últimos años.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para acatar las restricciones, evitar desplazamientos innecesarios en zonas críticas y mantenerse informada a través de los canales oficiales mientras avanzan las labores de atención y mitigación del riesgo.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Hasta cuándo dura el toque de queda en Montería?
La medida es temporal y estará vigente todas las noches hasta el 17 de febrero de 2026, salvo que la administración municipal decida prorrogarla según la evolución de las lluvias.
¿Qué pasa si vivo en la Comuna 1 y trabajo de noche?
El decreto permite la circulación de personal autorizado y transporte humanitario. Se recomienda portar carnés o certificaciones laborales que acrediten la excepción ante la Policía Metropolitana.
¿Se puede circular en lancha por los sectores inundados?
No. Está prohibida cualquier navegación civil o recreativa en las zonas afectadas para evitar accidentes con las corrientes y no interferir con las labores de rescate oficiales.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida