Tras los ‘tarimazos’ de Iván Cepeda: MinSalud ya pagó uno en Bogotá, ¿y en el resto del país?

A finales de febrero, las imágenes de un evento del Ministerio de Salud le dieron la vuelta al país: una fila de ambulancias de espaldas a la Catedral Primada y funcionarios uniformados. Todo, menos sobrio. Un día después, se llevó a cabo el cierre de campaña del Pacto Histórico, con la misma tarima, sonido, vallas y logística. Resulta que este lunes, se conoció que el Ministerio de Salud habría pagado por dos días el montaje de una tarima en la que primero se realizó el evento de esa cartera y, en el segundo, uno encabezado por Iván Cepeda y congresistas del Pacto Histórico. Esto con recursos públicos. Desde el MinSalud ya se había dicho que eran contratos diferentes; sin embargo, el representante electo del Centro Democrático, Daniel Briceño, expuso que la tarima habría sido pagada por los dos días. Es más, al día siguiente del evento del MinSalud, en la misma tarima en la cual la Presidencia armó un show para tratar de vender la idea de que la salud no está en crisis, el Pacto Histórico montó su evento de cierre de campaña legislativa, levantando suspicacias sobre el uso de recursos públicos para agitar la contienda electoral.

Los detalles del contrato

En las observaciones del contrato, conocido por este diario, se leen la fecha y lugar del evento (26 de febrero de 2026 en Bogotá) y destaca cómo diferentes bienes y servicios habrían sido contratados para un día más. Solicitaron pantallas, luces y la tarima. En general, el contrato también abordó costos como el de un director y coordinador de eventos, un productor, un ingeniero de sonido, dos camarógrafos, vigilancia privada, personal de aseo, bolsas de agua, refrigerios, un ingeniero de luces, pólizas y permisos, radios de largo alcance, entre otros. Cabe recordar que el MinSalud pagó $1.036’597.429 millones de pesos por el evento, y que esa misma tarima fue usada para un evento de Iván Cepeda y congresistas del Pacto Histórico denominado “Pacto Fest”. El valor se conoció inicialmente por una denuncia del representante y senador electo Andrés Forero. Briceño ya había señalado que la campaña del Pacto Histórico habría pagado ese “tarimazo” de Cepeda en efectivo, y que “el procurador (Gregorio Eljach) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) no han sido capaces de pronunciarse”. Luego, dijo que “la política con recursos públicos sigue avanzando”. Finalmente, el representante electo hizo un llamado al procurador Eljach para que intervenga “de forma urgente”, ya que “aquí se habría violado la ley de garantías electorales y la prohibición de hacer política con recursos públicos”.

¿Cómo fueron los eventos?

El “Pacto Fest” fue un evento de entrada gratuita que llevó a cerca de 30 artistas. Hubo gente desde las 11 de la mañana hasta casi la medianoche. Y según constató EL COLOMBIANO, que estuvo presente ese día, no se llenó la plaza completa en ningún momento, pues la zona frente al Congreso y la esquina del Colegio San Bartolomé se mantuvo sin aglomeraciones a pesar de que solo llovió entre las 4 y 6 de la tarde, antes del discurso de Cepeda. Como contó este diario, lo que cambió entre el polémico evento del MinSalud con los equipos básicos y el cierre de campaña del Pacto Histórico fueron las banderas en cada esquina de la Plaza de Bolívar y la publicidad política de Cepeda posando con el presidente Petro o los candidatos de las listas al Senado y la Cámara de Representantes del Pacto Histórico. El evento del Ministerio de Salud se llamó “Defender la salud es defender a Colombia”. En este, el Gobierno parqueó en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, 51 ambulancias y convocó a decenas de integrantes de los Equipos Básicos de Salud (EBS). Este diario ha publicado varias investigaciones con los líos del programa de los EBS (Equipos Básicos de Salud). Esos equipos le valen al país más de $6,87 billones, según cifras oficiales, aunque podría tratarse de más dinero. Es más, ya se han dado una serie de quejas en contra de esos EBS, cuyo desempeño no parece llenar las expectativas de pacientes y alcaldías.

Pagos millonarios en efectivo

Según confesó la propia cabeza del Pacto a la Cámara por Bogotá, María Fernanda Carrascal, en marzo la empresa productora del “Pacto Fest” fue la misma del evento de los EBS; sin embargo, estos se trataban de “dos contratos distintos”. Carrascal también dijo que la campaña se financió con un préstamo de la cooperativa Confiar, aunque ocultó los datos de la empresa operadora de la logística del evento, lo que generó críticas en redes. La congresista, que fue reelegida, adjuntó una factura del evento que suma $568 millones por toda la producción del “Pacto Fest”. Esta factura fue pagada de contado, en efectivo, por César Giovanny Abadía Rojas, quien figura como gerente de campaña. Se trata de un activista del petrismo que hizo parte en 2023 de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la representante a la Cámara Susana Boreal en el cargo de asistente grado I. En otra respuesta, la congresista argumentó que “con Confiar movemos nuestra financiación y, al ser una cooperativa, mover grandes montos de manera digital es difícil, así que muchos pagos hemos tenido que hacerlos en efectivo a través de cheques que la misma cooperativa emite”. En su momento, Briceño citó el artículo de la ley 1415 de 2011 para decir que “los recursos de campaña se reciben y administran a través de una cuenta única bancaria. El Pacto pagó $478 millones de la organización de su cierre de campaña en Bogotá en efectivo; eso está prohibido. Violaron la ley”. Más allá de los detalles de las facturas, este evento genera cuestionamientos por sus costos y dimensiones, en medio de lo que fue una muestra política previa a las elecciones legislativas desde el Ministerio de Salud. Además, implicó gastos cuantiosos que se suman a un sistema de salud ya golpeado, en medio de una crisis económica preocupante y que cada vez va en aumento. Y este no sería el único caso. Si se mira el panorama completo de la campaña del Pacto Histórico y de las quejas del gasto exacerbado del Gobierno Nacional previo a la Ley de Garantías, hay patrones que se repiten. Además del MinSalud, otras entidades del orden nacional hicieron contratos millonarios sin una justificación de peso y eso incluye otros muchos “tarimazos” alrededor del país que se hacen pasar por “eventos institucionales” del Gobierno Petro. Y Cepeda suma más de 85 “tarimazos”.

Las “donaciones” a la campaña del Pacto Histórico