Tribunal de Bogotá leerá este martes en audiencia virtual la sentencia en el caso de Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá ya envió a cada una de las partes el enlace de conexión para la audiencia virtual prevista para este martes 21 de octubre, a las 8:00 a.m., en la que se leerá la sentencia en el caso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.
Lea también: Día clave para Uribe: Tribunal dirá si confirma o cambia su sentencia
Durante el mes de agosto, la jueza Sandra Liliana Heredia condenó en primera instancia a Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria, al concluir que en 2018 envió al abogado Diego Cadena a ofrecer beneficios a presos para que se retractaran de declaraciones previas que lo vinculaban a la creación de un grupo paramilitar en los años 90.
Desde el inicio del proceso, Uribe se ha declarado inocente de todas las acusaciones de la Fiscalía General, que lleva siete años abierta y se originó en la Corte Suprema cuando era senador.