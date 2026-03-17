Tribunal ratificó condena de 23 años contra exdocente que abusó sexualmente de dos menores en colegio en Bogotá

En una decisión de segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó este martes 17 de marzo la sentencia de 285 meses de prisión contra el exprofesor del Colegio Filarmónico Simón Bolívar, responsable de agresiones sexuales sistemáticas contra dos estudiantes de 11 y 12 años entre 2017 y 2020.
El fallo ratificó que Hans Wayne Santamaría Garzón instrumentalizó su rol docente y la confianza de sus alumnos para cometer actos sexuales libidinosos y acceso carnal contra el menor C.C.C.T. Asimismo, se demostraron “actos sexuales protervos distintos al acceso carnal” contra la víctima identificada como J.E.R.R.