Trump siguió celebrando el triunfo de Abelardo y dijo que espera “con ganas” poder trabajar con él en Colombia

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio a conocer este lunes 22 de junio que espera “con ganas” poder trabajar con el presidente electo colombiano, el abogado ‘outsider’ y de derecha Abelardo de la Espriella, tras imponerse en la segunda vuelta presidencial frente a Iván Cepeda.
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Y es que, por medio de un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario norteamericano se volvió a referir a la victoria de Abelardo en las urnas durante la jornada electoral del domingo 21 de junio. “¡Felicito a ‘El Tigre’!”, como se conoce a De la Espriella, declaró Trump en su plataforma Truth Social.
“Espero con ganas trabajar para construir una relación poderosa entre Colombia y Estados Unidos, que traerá nuevos niveles de grandeza a nuestros dos países”, añadió el mandatario republicano, que respaldó rápidamente a De la Espriella en cuanto el político colombiano surgió en los sondeos.