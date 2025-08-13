Este es el lugar donde será sepultado Miguel Uribe; estará al lado de expresidentes y otras víctimas de magnicidio

Este miércoles es el último día en el que el cuerpo del senador y precandidato presidencial asesinado, Miguel Uribe, estará en cámara ardiente en el Congreso de la República.
El cuerpo del senador salió del Salón Elíptico rumbo a la Catedral Primada, donde se llevó a cabo una misa y luego su cuerpo fue trasladado al Cementerio Central.
Lea también: Último adiós a Miguel Uribe: presidente Petro no asistirá a su funeral este miércoles, ¿quién irá en representación del Gobierno?
Esto último lo confirmó la familia de Uribe Turbay y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) ante medios nacionales, quienes dieron detalles del lugar donde reposarán los restos del líder político.