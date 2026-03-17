Unidad de Búsqueda halla siete cuerpos en cementerio de Mancomoján, en El Carmen de Bolívar

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recuperó siete cuerpos en una nueva intervención forense realizada en el cementerio de Mancomoján, ubicado en El Carmen de Bolívar, como parte de las labores humanitarias para esclarecer casos de desaparición en el país.
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Esta acción corresponde a la cuarta fase de exploración en este camposanto y se enmarca en el Plan Regional de Búsqueda Montes de María y Morrosquillo, una estrategia que concentra la búsqueda de al menos 2.189 personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado en esta subregión.
De acuerdo con la UBPD, los cuerpos recuperados aún no han sido identificados. No obstante, las investigaciones preliminares han permitido establecer posibles correspondencias con cinco hombres y dos mujeres que habrían fallecido entre los años 2007 y 2010, en uno de los periodos más críticos de violencia en la zona.