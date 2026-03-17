Unidad de Búsqueda halla siete cuerpos en cementerio de Mancomoján, en El Carmen de Bolívar

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recuperó siete cuerpos en una nueva intervención forense realizada en el cementerio de Mancomoján, ubicado en El Carmen de Bolívar, como parte de las labores humanitarias para esclarecer casos de desaparición en el país. Conozca: Hallan siete cuerpos de víctimas del conflicto armado en un cementerio de Caldas Esta acción corresponde a la cuarta fase de exploración en este camposanto y se enmarca en el Plan Regional de Búsqueda Montes de María y Morrosquillo, una estrategia que concentra la búsqueda de al menos 2.189 personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado en esta subregión. De acuerdo con la UBPD, los cuerpos recuperados aún no han sido identificados. No obstante, las investigaciones preliminares han permitido establecer posibles correspondencias con cinco hombres y dos mujeres que habrían fallecido entre los años 2007 y 2010, en uno de los periodos más críticos de violencia en la zona.

Los restos serán sometidos a un estudio técnico integral que incluirá análisis genéticos, antropológicos y odontológicos, con el objetivo de avanzar en su identificación y lograr una eventual entrega digna a sus familiares. La coordinadora de la UBPD en Sucre, Blanca Inés Arteaga Morales, destacó que con esta nueva intervención ya son 20 los cuerpos recuperados en este cementerio desde 2023. Además, señaló que las labores se desarrollaron en condiciones complejas, debido al alto nivel de ocupación del lugar, sumado a las altas temperaturas y las lluvias intensas.

La misión humanitaria se extendió durante una semana y, de manera paralela, la entidad adelantó jornadas de atención a familiares de personas desaparecidas. En estos espacios se recolectaron seis muestras biológicas y se realizaron seis entrevistas que contribuirán a fortalecer las hipótesis de identificación. Estas acciones hacen parte del esfuerzo institucional por esclarecer el paradero de las víctimas del conflicto armado y brindar respuestas a las familias que durante años han buscado a sus seres queridos en la región de Montes de María.

¿Qué pasó en los Montes de María durante el conflicto armado?

La subregión de los Montes de María fue una de las más golpeadas por el conflicto armado en Colombia. De acuerdo con el Observatorio del Programa Presidencial Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario entre 2000 y 2009 se registraron cerca de 209.690 personas desplazadas, más de 10.000 homicidios entre 1990 y 2009, 237 masacres entre 1993 y 2009 y casi 1.000 secuestros. Lea aquí: Al Paso de la Paz: así es el proyecto de danza que abre caminos para jóvenes en el Pacífico Tras años de violencia, la región enfrenta hoy nuevos conflictos, esta vez ligados a actividades extractivas como la explotación de gas, en medio de tensiones sociales y económicas.

¿Qué municipios conforman los Montes de María?

La subregión de los Montes de María está conformada por 15 municipios de los departamentos de Bolívar y Sucre. En Bolívar se encuentran María La Baja, San Juan Nepomuceno, El Guamo, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Zambrano y Córdoba; mientras que en Sucre están San Onofre, Los Palmitos, Morroa, Chalán, Colosó, Ovejas, San Antonio de Palmito y Tolú Viejo.