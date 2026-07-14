Revelan la identidad del hombre señalado de asesinar a Mayerly Olaya en un Homecenter de Soacha tras meses de acoso

La investigación por el asesinato de Rosa Mayerly Olaya Coronado, ocurrido el pasado domingo en un almacén Homecenter de Soacha (Cundinamarca), tomó un nuevo rumbo luego de que la Fiscalía General de la Nación revelara la identidad del presunto responsable y expusiera que, antes del crimen, la mujer habría sido víctima de un prolongado episodio de acoso y hostigamiento. De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, el capturado es Óscar Giovanny Marulanda, quien fue imputado por el delito de feminicidio agravado. Pese al material probatorio recopilado y que fue capturado en flagrancia, el hombre no aceptó los cargos. Sin embargo, un juez de control de garantías ordenó su envío a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. En contexto: Feminicidio en Soacha: asesinan a mujer dentro de un Homecenter; capturan al presunto agresor Según el ente investigador, Marulanda conoció a Mayerly Olaya en febrero de este año en el almacén de artículos para el hogar donde ella trabajaba desde hacía cinco años. La Fiscalía señaló que, después de manifestarle su interés sentimental y recibir una negativa, comenzaron los episodios de persecución. La investigación recopiló elementos materiales probatorios que evidencian un “permanente asedio y acoso” contra la víctima. Incluso, en dos oportunidades fue necesaria la intervención de la Policía Nacional para acompañarla desde su lugar de trabajo hasta su vivienda con el fin de evitar nuevos hostigamientos.

Además, la Fiscalía indicó que el 10 de mayo y el 5 de junio el hoy procesado llegó hasta las viviendas de la madre y del excompañero sentimental de Mayerly para buscarla e intimidarla. Finalmente, el domingo 12 de julio, el hombre habría ingresado al establecimiento comercial donde ella cumplía su jornada laboral y la atacó con un cuchillo, causándole cuatro heridas. Aunque fue trasladada en una patrulla de la Policía hasta el Hospital Cardiovascular de Cundinamarca, murió debido a la gravedad de las lesiones.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez, confirmó la captura del presunto agresor y pidió a las autoridades judiciales aplicar “todo el peso de la ley” contra el presunto responsable del feminicidio. Asimismo, anunció que la Alcaldía de Soacha, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, brindará acompañamiento psicosocial y jurídico a la familia de la víctima.

Familia de Mayerly Olaya aclaró que el hombre señalado por el feminicidio no era su expareja

Tras conocerse el crimen, comenzaron a circular versiones según las cuales el responsable era la expareja de Mayerly Olaya. Sin embargo, esa información fue desmentida por sus familiares. En entrevista con Noticias RCN, su hermana, Maira Yulieth Caballero, aseguró: “No era su expareja, era un hombre que la pretendía, la acosaba, la seguía, mantenía detrás de ella. Al ver que hubo un ‘no’ como respuesta, obsesionado con ella, llegó a donde ella trabajaba y fue lo que hizo, la mató”. Mayerly Olaya, de 29 años, era oriunda de Natagaima, Tolima, madre de un niño de 11 años y, según sus allegados, era reconocida por su dedicación tanto a su familia como a su trabajo.

El pronunciamiento de Homecenter

Tras el crimen, Homecenter emitió un comunicado en el que confirmó que la víctima era una de sus colaboradoras y aseguró que el agresor ”es una persona que no tiene ningún vínculo con nuestra compañía”. La empresa expresó sus condolencias a la familia y a los compañeros de trabajo de Mayerly, rechazó cualquier forma de violencia e informó que, una vez ocurrió el ataque, activó sus protocolos de atención y emergencia, brindó los primeros auxilios y coordinó el traslado de la trabajadora a un centro asistencial. Lea más: Mataron con 15 puñaladas a mujer en el Popular 2, en Medellín: señalan a su expareja, quien también murió

La compañía también señaló que dispuso acompañamiento humano, psicológico y social para los familiares y reiteró su rechazo al feminicidio e hizo un llamado a la sociedad para fortalecer las acciones de prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres. Frente al proceso judicial, Homecenter aseguró que mantiene plena disposición para colaborar con las autoridades: “Estamos colaborando plenamente con las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de los hechos. Hay una persona que fue capturada oportunamente por las autoridades, quienes en adelante son las encargadas de la investigación y custodia”, afirmó. Siga leyendo: Capturan en Urabá a uno de los más buscados por feminicidio en Antioquia, ¿quién es?

Bloque de preguntas y respuestas: