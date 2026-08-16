Murió Stefano, hijo del presidente de Ecuador Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi: esto se sabe

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y la primera dama, Lavinia Valbonesi, atraviesan un momento de duelo tras la muerte de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi, quien falleció luego de una complicación durante el embarazo que obligó a la primera dama a someterse a una intervención de emergencia.
La noticia fue confirmada este sábado 15 de agosto por Nataly Morillo, ministra de Gobierno de Ecuador, quien informó al país sobre la pérdida del bebé y expresó sus condolencias a la familia presidencial.
“Con profundo pesar informo al país que la familia presidencial atraviesa la dolorosa pérdida de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi”, señaló la funcionaria en un mensaje publicado en redes sociales.