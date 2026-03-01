x

Pentágono niega que Irán haya atacado al portaviones Abraham Lincoln, de EE. UU.

El ataque se habría producido en el mar Arábigo, frente a la costa de Omán, cerca del Golfo de Omán.

  • Irán dice que atacaron el portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln Foto: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Clint Davis.
Agencia AFP
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 35 minutos
bookmark

Alrededor de cuatro misiles balísticos habrían sido lanzados al portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln (CVN-72) en el mar Arábigo, frente a la costa de Omán, cerca del Golfo de Omán, según confirmó la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

“El portaviones estadounidense Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos”, afirmaron los Guardianes en un comunicado difundido por medios locales, y advirtieron que “la tierra y el mar se convertirán cada vez más en el cementerio de los agresores terroristas”.

Sin embargo, el Pentágono desmintió la información y aseguró que los misiles “ni siquiera se acercaron”.

“El USS Abraham Lincoln (CVN-72) continúa lanzando aviones en apoyo de la incansable campaña del United States Central Command para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní”, se lee en una publicación del U.S. Central Command.

Por el momento se desconoce si hay heridos o víctimas fatales en esta ofensiva, ocurrida un día después de la muerte de Alí Jameneí, líder supremo de Irán, cuyos ayatolás prometieron venganza contra el presidente estadounidense Donald Trump y contra Israel con su primer ministro es Benjamín Netanyahu.

Según el U.S. Central Command, tres militares estadounidenses murieron en acción y cinco resultaron gravemente heridos como parte de la Operación Furia Épica, que se ejecutó este 28 de febrero en Irán.

El reporte da cuenta de otros militares que sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales, y están en proceso de reincorporarse al servicio. “Las operaciones de combate importantes continúan y nuestro esfuerzo de respuesta continúa”.

Espere ampliación....

