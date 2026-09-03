¡Inspirador! Vendía chance para estudiar y a los 58 años cumplió su sueño de ser Licenciado en Matemáticas

Una conmovedora historia de superación inunda las redes sociales con el nombre del licenciado en Matemáticas Roberto David Sánchez. La toga y el diploma que recibió recientemente en la Universidad del Magdalena representan mucho más que el cierre de una carrera universitaria. A sus 58 años, el ahora profesional culminó un camino en el que tuvo que repartir su tiempo entre el trabajo y las obligaciones académicas.
Para sostenerse y financiar sus estudios, Sánchez trabajó durante años como vendedor de chance en Santa Marta. Mientras recorría las calles en busca de clientes, también avanzaba en una carrera que le exigía asistir a clases, presentar trabajos y responder a las evaluaciones propias de la formación universitaria.
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No fue un proceso fácil. De acuerdo con lo relatado por Sánchez en una entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, las dificultades económicas, el cansancio y la necesidad de cumplir simultáneamente con sus responsabilidades laborales y académicas hicieron parte de esos años.