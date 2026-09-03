¡Inspirador! Vendía chance para estudiar y a los 58 años cumplió su sueño de ser Licenciado en Matemáticas

Una conmovedora historia de superación inunda las redes sociales con el nombre del licenciado en Matemáticas Roberto David Sánchez. La toga y el diploma que recibió recientemente en la Universidad del Magdalena representan mucho más que el cierre de una carrera universitaria. A sus 58 años, el ahora profesional culminó un camino en el que tuvo que repartir su tiempo entre el trabajo y las obligaciones académicas. Para sostenerse y financiar sus estudios, Sánchez trabajó durante años como vendedor de chance en Santa Marta. Mientras recorría las calles en busca de clientes, también avanzaba en una carrera que le exigía asistir a clases, presentar trabajos y responder a las evaluaciones propias de la formación universitaria. Entérese: Nueva York prohibirá el uso de la inteligencia artificial en sus escuelas públicas No fue un proceso fácil. De acuerdo con lo relatado por Sánchez en una entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, las dificultades económicas, el cansancio y la necesidad de cumplir simultáneamente con sus responsabilidades laborales y académicas hicieron parte de esos años.

Pero mantuvo siempre firme la decisión de terminar su carrera y así transcurrieron los semestres. En las aulas, además, la diferencia de edad con muchos de sus compañeros era evidente, pero nunca fue impedimento para continuar. Su valentía, resiliencia y esfuerzo fueron reconocidos por la Universidad del Magdalena a través de un video que homenajeó su grado, acompañado de un mensaje en redes sociales: “Nunca es tarde para cumplir un sueño. A sus 58 años, Roberto Sánchez hizo realidad el suyo: convertirse en Licenciado en Matemáticas”. La institución señaló que su caso hace parte de la iniciativa “500 años, 500 oportunidades”, con la que busca destacar historias relacionadas con las posibilidades que puede abrir el acceso a la educación. Le puede interesar: Estos datos muestran que educación sexual integral en adolescentes y jóvenes ha traído avances en Colombia

El título de Roberto Sánchez también fue celebrado por quienes aprendieron de él

Como si todo lo vivido hasta llegar a ese momento no fuera ya motivo suficiente de orgullo, los comentarios en la publicación de la Universidad del Magdalena le dieron un significado aún más especial. Varias personas aseguraron haber recibido clases o tutorías de Matemáticas de Roberto mucho antes de que obtuviera su título profesional. “Hace 25 años gané matemáticas gracias a sus tutorías”, escribió una de las personas que reaccionó a la publicación. Otro comentario recordó sus enseñanzas en el colegio de Pivijay: “Yo gané matemáticas en el colegio de Pivijay gracias a él con sus enseñanzas y paciencia en el refuerzo”. También hubo quienes lo recordaron como el profesor ‘Cala’, un apodo con el que era conocido desde antes de convertirse oficialmente en licenciado: “El profesor ‘Cala’ como de cariño le llamábamos, aún antes de ser licenciado ya era docente y ayudó a formar a muchos de los que hoy somos profesionales”, señaló otro usuario. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Ahora, a los 58 años, Sánchez agrega su nombre a la lista de profesionales graduados por la Universidad del Magdalena. Su historia habla del esfuerzo de quienes trabajan mientras estudian, pero también de quienes se atreven a empezar o continuar un camino académico cuando la vida ya ha recorrido otros caminos. Porque el tiempo puede pasar, pero los sueños no tienen fecha de vencimiento. Siga leyendo: Médico que salvó a bebés en el terremoto recibió oferta para especializarse en Alemania Bloque de preguntas y respuestas: