Venezuela liberó a los cinco colombianos que mantuvo retenidos por 12 días tras cruzar zona fronteriza

Venezuela finalmente liberó a cuatro firmantes del Acuerdo de Paz y a un funcionario colombiano, detenidos desde el 14 de agosto y que ya están de regreso en Colombia, informó el Gobierno Nacional.

Los cinco colombianos cruzaron a Venezuela desde la ciudad fronteriza de Cúcuta (noreste) para hacer “turismo” cuando los detuvieron. Colombia exigió su liberación y activó los mecanismos diplomáticos.

En contexto: Cinco colombianos, incluidos firmantes del Acuerdo de Paz, fueron retenidos en Venezuela tras cruzar zona fronteriza

“Las personas liberadas se encuentran en buen estado y fueron entregadas a Colombia luego que las autoridades venezolanas aclararan su situación”, dijo en un comunicado la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, encargada de la reinserción de excombatientes a la vida civil.

Tres de los detenidos, firmantes del acuerdo de paz, trabajan como escoltas y estaban armados cuando fueron detenidos.

Al parecer, el gobierno de Nicolás Maduro retuvo el carro de la UNP de los colombianos, así como sus armas de dotación y municiones, según indicó Franklin Castañeda, asesor y coordinador del equipo prevención del riesgo de la ARN. El funcionario explicó que al momento de la liberación estos implementos fueron devueltos.