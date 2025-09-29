Pilas con el nuevo requisito para viajar a Europa: conozca el EES y cómo afectará a los colombianos

En la actualidad, Para viajar a Europa desde Colombia, es necesario un pasaporte vigente. que expire al menos tres meses después de su salida de Europa, un pasaje de ida y vuelta, comprobante de fondos suficientes para su estadía, y una carta de alojamiento o reserva de hotel. Sin embargo, A partir de octubre hay un nuevo requisito obligatorio: el Sistema de Entradas y Salidas (EES).
El EES es un sistema electrónico diseñado para registrar la entrada y salida de ciudadanos de terceros países que viajen a Europa por períodos cortos.
Además, sustituirá los sellos manuales en los pasaportes, generando un historial digital con la fecha, lugar de entrada y salida, así como la duración de la estancia permitida.