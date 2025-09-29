Pilas con el nuevo requisito para viajar a Europa: conozca el EES y cómo afectará a los colombianos

En la actualidad, Para viajar a Europa desde Colombia, es necesario un pasaporte vigente. que expire al menos tres meses después de su salida de Europa, un pasaje de ida y vuelta, comprobante de fondos suficientes para su estadía, y una carta de alojamiento o reserva de hotel. Sin embargo, A partir de octubre hay un nuevo requisito obligatorio: el Sistema de Entradas y Salidas (EES). El EES es un sistema electrónico diseñado para registrar la entrada y salida de ciudadanos de terceros países que viajen a Europa por períodos cortos. Además, sustituirá los sellos manuales en los pasaportes, generando un historial digital con la fecha, lugar de entrada y salida, así como la duración de la estancia permitida.

Para los turistas, estudiantes y profesionales que viajan a Europa, el proceso será más rápido y confiable. El sistema automatizado busca reducir filas en los controles, eliminar errores humanos y prevenir el fraude en los sellos de pasaporte. Además, las autoridades migratorias podrán tener un mejor control de los tiempos de permanencia y detectar con mayor facilidad casos de estadías prolongadas o entradas irregulares. Puede leer: ¿En qué gastan más dinero los turistas extranjeros que visitan Colombia? Algunas de las ventajas del Sistema de Entradas y Salidas (EES) es el registro digital en lugar de sellos físicos, procesos más rápidos en aeropuertos y fronteras; mayor seguridad contra fraudes y falsificaciones y control más eficiente de los tiempos de estancia. La Unión Europea, UE, tiene previsto implementar el sistema a partir del 12 de octubre de 2025. La medida se aplica en 29 países y reemplaza el manual sellado de pasaportes., con controles biométricos en aeropuertos, puertos y pasos terrestres. Los países que implementarán el sistema son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia y Suiza. Tenga en cuenta que Será obligatorio para todos los viajeros que no pertenezcan al espacio Schengen. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, “el registro no se realiza antes del viaje: se hace directamente en el puesto de control fronterizo: aeropuertos, puertos y pasos terrestres.La implementación será gradual durante seis meses, desde el 12 de octubre de 2025 hasta el 9 de abril de 2026, y el sistema quedará plenamente operativo a partir del 10 de abril de 2026”.