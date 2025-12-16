Vicky Dávila se suma a la consulta de centroderecha para las presidenciales de 2026

La precandidata presidencial Vicky Dávila se integrará a la consulta de la centroderecha que vienen estructurando varios aspirantes de ese sector político con miras a las elecciones de 2026.

Con su llegada, la coalición queda conformada, hasta ahora, por Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria y David Luna.

De acuerdo con lo que se ha definido hasta ahora, se trata de una alianza abierta. Los aspirantes continuarán haciendo campaña de manera independiente, recorriendo el país y presentando sus propuestas propias, pero bajo un propósito común que es llegar a una consulta en marzo que permita escoger un candidato único de la centroderecha para las presidenciales de 2026.

En ese escenario, la fecha que se baraja inicialmente es el 8 de marzo de 2026, aunque no se descarta que se sumen más nombres de aspirantes. El anuncio oficial de esta nueva coalición se hará este miércoles.

Esto se conoce luego de que el Centro Democrático eligiera este lunes a la senadora Paloma Valencia como su candidata presidencial.

Además, los candidatos Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo le cerraron la puerta a una consulta interpartidista, siendo así los primeros que llegarían solos a una primera vuelta presidencial con la esperanza de recoger más apoyo para tener una candidatura fuerte en mayo de 2026. Quienes deseen retractarse de su intención de participar o no en una consulta podrán hacerlo antes del 22 de diciembre del 2025.

Este miércoles 17 de diciembre de 2025 vence el plazo para que los precandidatos que optaron por el aval ciudadano formalicen su aspiración mediante la entrega de firmas.

Hasta el último fin de semana, once candidatos ya habían presentado sus firmas ante la Registraduría. En ese listado están: Santiago Botero, Héctor Olimpo Espinosa, David Luna, Mauricio Cárdenas, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano, Claudia López, Abelardo de la Espriella, Daniel Palacios, Aníbal Gaviria y Vicky Dávila.