Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Está vivo alias Marlon? Video reabre dudas sobre operativo militar

Un video difundido días después de que el Gobierno informara sobre su presunta muerte llevó a las autoridades a revisar la operación militar y a verificar si la grabación es reciente o corresponde a un material antiguo.

  • Las autoridades analizan la autenticidad de un video en el que aparece alias ‘Marlon’, cuya presunta muerte había sido reportada tras una operación militar en Buenaventura. FOTO: REDES SOCIALES.
    Las autoridades analizan la autenticidad de un video en el que aparece alias ‘Marlon’, cuya presunta muerte había sido reportada tras una operación militar en Buenaventura. FOTO: REDES SOCIALES.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares adelantan una verificación técnica para establecer la autenticidad de un video en el que aparece Iván Jacob Idrobo Arredondo, conocido con el alias de ‘Marlon’, señalado cabecilla del Bloque Occidental Jacobo Arenas, una estructura de las disidencias de las Farc. La investigación busca determinar si el material fue grabado recientemente o si corresponde a un registro anterior, luego de que el Gobierno informara, días atrás, sobre su presunta muerte en una operación militar.

La supuesta baja de alias Marlon fue anunciada el pasado 20 de junio como uno de los principales resultados de una ofensiva desarrollada en la vereda San Isidro, zona rural de Buenaventura, en el Valle del Cauca. En ese momento, las autoridades señalaron que el jefe insurgente, considerado uno de los hombres de confianza de alias ‘Iván Mordisco’, habría muerto durante los combates.

No obstante, la aparición de un video fechado, presuntamente, el 27 de junio, sembró dudas sobre esa versión. En la grabación se observa a un hombre identificado como alias Marlon dirigiéndose a integrantes de su organización criminal, cuestionando la política de paz total del Gobierno y enviando instrucciones a las estructuras armadas bajo su mando.

Tras la difusión del material, el Ministerio de Defensa aclaró que el reporte inicial sobre la muerte del cabecilla se sustentó en informes operacionales y datos preliminares de inteligencia obtenidos durante el desarrollo de la ofensiva militar. Pero precisó que la confirmación oficial del fallecimiento nunca se concretó porque el proceso de verificación legal permanecía abierto.

Conozca: ‘Marlon’, el abatido cerebro de la fábrica de drones de las disidencias en el Cauca; ¿quién es ‘Rayo’, que toma el mando?

De acuerdo con la cartera de Defensa, uno de los principales obstáculos para certificar la muerte del comandante guerrillero es que su cuerpo nunca fue recuperado por las tropas que participaron en la operación. Al no existir un cadáver, tampoco fue posible realizar el respectivo levantamiento judicial ni practicar las pruebas forenses que permitieran a Medicina Legal confirmar científicamente su identidad y deceso.

Siga aquí: Fuerzas Militares dieron de baja a alias Marlon, principal cabecilla de las disidencias en el Cauca

Ahora, los peritos de inteligencia militar analizan la grabación para establecer su fecha real de producción. La investigación busca determinar si se trata de un video reciente que demostraría que alias ‘Marlon’ sobrevivió al operativo o, por el contrario, si corresponde a un registro antiguo divulgado estratégicamente por las disidencias para generar incertidumbre sobre los resultados de la operación militar.

Hasta que concluya ese análisis técnico y existan pruebas forenses o de inteligencia concluyentes, las autoridades insisten en que no es posible confirmar ni descartar oficialmente la presunta muerte del cabecilla guerrillero.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos