Video muestra a Miguel Uribe, de 4 años, enterrando a su madre Diana Turbay: la historia de violencia que se repite en Colombia, ¿hasta cuándo?

Dos niños de cuatro años, quizá sin entender cómo y por qué, estaban mirando un ataúd en donde estaba su padre o madre asesinados. Primero, Miguel Uribe Turbay en 1991 despidiendo a Diana Turbay, luego, 35 años después, Alejandro Uribe Tarazona despidiendo a su padre Miguel Uribe Turbay en 2025.
La escena se ha repetido por miles en tantas décadas de conflicto y violencia en todos los rincones de Colombia. Las cifras no alcanzan a retratar el efecto de una sociedad herida donde parece que la vida no vale.