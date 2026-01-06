¡Limpie bien las joyas! Sigue subiendo el precio de los metales preciosos, ¿qué hay detrás?

Diferentes movidas sacuden los mercados mundiales de los metales. Ambos han registrado precios máximos en las últimas horas, entre sus impulsos se encuentran la operación realizada por Estados Unidos en Venezuela y que culminó con la captura de Nicolás Maduro.
Hay que tener en cuenta que la incertidumbre impulsa los precios del oro, el cobre y la plata porque, en momentos de tensión geopolítica, cambios económicos o dudas sobre el crecimiento, los inversionistas buscan proteger su dinero en activos considerados más seguros o estratégicos. El oro y la plata funcionan como refugio de valor, mientras que el cobre se beneficia de expectativas de escasez y de su importancia para sectores clave, lo que eleva la demanda y presiona los precios al alza.
El cobre extendió su fuerte repunte y superó por primera vez la barrera de los US$13.000 por tonelada este martes, en medio de apuestas de los inversionistas por un mercado más ajustado y un mayor apetito por el riesgo en los mercados financieros globales.
Los futuros a tres meses subieron hasta 3,1 % y alcanzaron un récord de US$13.387,50 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres (LME) el martes, superando el máximo registrado un día antes. Desde finales de noviembre, el metal rojo acumula una ganancia superior al 20 %, impulsada por restricciones de oferta y expectativas de mayor demanda, según datos de Bloomberg.